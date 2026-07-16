Maroc: Le Premier ministre français à Rabat pour sceller un nouveau traité bilatéral France-Maroc

Le Premier ministre français est arrivé au Maroc hier soir (mercredi) pour une visite de deux jours dans le royaume qui vise à consolider le rapprochement entre Paris et Rabat. Accompagné d'une importante délégation composée de 12 membres de son gouvernement, Sébastien Lecornu doit participer aujourd'hui à une réunion de haut niveau avec l'exécutif marocain.

Cette visite au Maroc fait partie du premier déplacement à l'étranger de Sébastien Lecornu depuis sa prise de fonction il y a 10 mois, rappelle notre correspondant à Casablanca, Matthias Raynal. À ses côtés, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui était déjà en visite à Rabat en mai, mais aussi Laurent Nuñez, le ministre de l'Intérieur.

Premier rendez-vous à l'agenda de Sébastien Lecornu aujourd'hui : un entretien bilatéral tout d'abord avec le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch. Les deux responsables retrouveront ensuite les membres de leur gouvernement pour une rencontre de haut niveau France/Maroc.

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Cela faisait 7 ans que ce type de réunion n'avait pas eu lieu. C'est une nouvelle manifestation du rapprochement entre Paris et Rabat, de ce partenariat d'exception renforcé qui lie les deux pays depuis 2024 et qui doit conduire à l'adoption d'un nouveau traité bilatéral. Les relations entre la France et le Maroc sont au beau fixe depuis que le président Emmanuel Macron a reconnu la souveraineté marocaine sur le territoire disputé du Sahara occidental. Un autre point majeur à l'ordre du jour : une potentielle visite royale, en France, de Mohammed VI.

Des confirmations de projets

Le volet économique occupera également une place centrale, car 42 contrats et accords d'investissement pour un montant global de 10 milliards d'euros avaient été annoncés lors de la visite d'Emmanuel Macron à Rabat il y a deux ans. Ce jeudi c'est un bilan, un début de concrétisation - on s'attend à des confirmations de projets plus qu'à des méga-annonces.

Parmi les secteurs cités, le ferroviaire avec notamment des contrats pour les sociétés françaises sur la ligne de train à grande vitesse Tanger-Marrakech. L'énergie avec le développement de la filière hydrogène vert. Il sera aussi question d'agriculture et d'enseignement. Des axes prioritaires cités par les deux gouvernements.

Il s'agira de montrer que depuis 2024, les projets ont avancé. En octobre 2025, l'entreprise Safran avait annoncé un accord d'investissement avec l'ouverture d'une nouvelle chaîne d'assemblage pour ces moteurs d'avion. Il faudra montrer que les relations économiques franco-marocaines sont au beau fixe. Avec plus de 15 milliards d'euros d'échanges commerciaux l'année dernière - un chiffre qui a doublé en moins de dix ans.

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