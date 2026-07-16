Burkina Faso: Immersion patriotique obligatoire 2026 - Des formateurs outillés pour former les encadreurs et animateurs

Le comité de coordination de l'immersion patriotique obligatoire a lancé, le mardi 14 juillet 2026, à Ouagadougou la formation des formateurs pour la session 2026.

L'Immersion patriotique obligatoire (IPO) 2026 débute le 27 juillet et concerne les nouveaux bacheliers et ceux de 2025 qui n'avaient pas pu le faire. En prélude, le comité de coordination s'active. Ce mardi 14 juillet 2026, il a ouvert à Ouagadougou une formation destinée aux formateurs de cette édition. Pendant trois jours, les participants constitués de civils et Forces de défense et de sécurité (FDS) venus de toutes les régions du Burkina Faso s'approprieront les contenus des modules destinés aux futurs appelés de l'immersion.

A leur retour, ces derniers transmettront les connaissances acquises aux animateurs et encadreurs. La cérémonie a été présidée par le colonel Daba Naon, président de la cellule d'orientation et de suivi du comité de coordination de l'immersion patriotique obligatoire. Pour le vice-président de la cellule pédagogique, Lamoudi Soro, au total, treize modules, civils et militaires, ont été élaborés dans le cadre de cette initiative.

Les enseignements porteront entre autres, sur le patrio- tisme, l'engagement citoyen, la cohésion sociale, l'histoire politique du Burkina Faso, les enjeux géopolitiques, le réveil africain, la discipline et les techniques d'intervention.

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L'objectif, selon lui, est de permettre aux futurs encadreurs de s'approprier l'esprit et les valeurs qui soutiennent l'immersion patrio- tique. Les outils validés, à l'issue d'un long processus, visent selon le vice-président de la cellule pédagogique, à forger une jeunesse consciente et utile à la Nation. Dorénavant, a-t-il prévenu, le terme « appelé de l'immersion » est consacré pour désigner les participants à l'IPO.

Une appellation qu'il estime traduire mieux l'esprit de l'initiative, car, les participants sont appelés à recevoir une formation civique, patriotique et militaire avant de retourner servir leurs communautés.

Le colonel Daba Naon, a souligné que les bénéfi- ciaires devront ainsi devenir des acteurs capables d'impacter positivement leurs communautés et de contribuer au développement du Burkina Faso. Au regard de l'importance stratégique de cette formation, il a exhorté les participants à s'approprier les contenus des différents modules afin de pouvoir les transmettre efficacement aux animateurs et encadreurs qui seront déployés sur les sites d'immersion.