Gambie: Le ministre Jobe dévoile sa vision pour un secteur touristique viable

Mr Abdoulie Jobe, le ministre du tourisme, des arts, et de la culture, accompagné de plusieurs cadres supérieurs de son ministère, a révélé les grandes lignes de son ambitieux plan pour transformer la Gambie en une destination touristique idéale pour toutes les saisons. Le plan du ministre, fondé sur la culture, visera à stimuler la créativité et à promouvoir l'autonomisation de la jeunesse. Le ministre a toutefois reconnu les défis persistants dus à la criminalité, au réseau d'assainissement délabré, et à des projets inachevés.

Le ministre s'exprimait ainsi lors de la Conférence de Presse Mensuelle dénommée 'MansaKunda' du gouvernement tenue vendredi au Centre de Conférence Internationale Sir Dawda Kairaba Jawara. Le ministre et sa délégation ont répondu aux préoccupations des citoyens. Ils ont insisté sur le fait que le gouvernement conçoit présentement un modèle touristique diversifié qui se démarquera de l'approche traditionnelle qui consistait principalement à glorifier les charmes et douceurs des plages et rivages de la Gambie

Le ministre a indiqué que la paix et la stabilité sont les plus grands atouts de la Gambie car la réputation dont elle jouit en tant que l'un des pays les plus paisibles de la région constitue une attraction pour les touristes.

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Ils ont mis l'accent sur le fait que les arts, la culture, les industries créatives et l'entreprenariat des jeunes sont les thèmes centraux du plan de développement touristique de la Gambie. Selon le ministre et sa délégation, ce sont là les moteurs de la croissance économique, de la création d'emplois, et du développement social.

La délégation a mis en lumière le Projet d'Autonomisation de la Jeunesse dans le soutien des jeunes entrepreneurs, la promotion des produits locaux, et l'attrait des voyageurs indépendants à la quête de sensations uniquement gambiennes. Ils ont également signalé le Projet de Résilience et de Développement Touristique comme l'un des moteurs clés du renforcement des capacités institutionnelles et de la génération d'opportunités à l'échelle nationale.

Les réformes de l'Institut du Tourisme et de l'Hospitalité de la Gambie ont été un succès majeur dans la mesure où les programmes de formation ont été modernisés avec l'inclusion de sorties touristiques, de gestion d'évènements, et de modules d'enseignement adaptés aux constantes évolutions du marché.

Le ministre du tourisme, des arts, et de la culture a révélé que des campagnes agressives de marketing sur l'espace cybernétique ont ouvert de nouveaux marchés touristiques en Espagne et au Portugal, réduisant ainsi la dépendance du pays envers les visiteurs saisonniers fuyant l'hiver au nord de l'Europe. Il a déclaré que le gouvernement oeuvre à faire de la Gambie une destination touristique de toutes les saisons à travers la promotion du tourisme rural, de manifestations culturelles, et la rénovation des infrastructures, et ce, en vue de permettre à toutes les communautés de bénéficier des bienfaits du tourisme.

Le Ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture est également en train de procéder à la réhabilitation et à l'embellissement des sites touristiques, notamment des zones menacées par l'érosion côtière. La restauration de ces sites est déjà achevée dans certaines zones.

Malgré ces progrès, le ministre et sa délégation ont reconnu que les déchets et l'inadaptation des structures de gestion d'ordures continuent d'endommager la réputation de la Gambie de "Cote Souriante d'Afrique." Ils ont exhorté les citoyens à prendre une part beaucoup plus active dans la protection de l'environnement.

Le ministre et sa délégation se sont également penchés sur les activités criminelles impliquant les "bumpsters" qui ont été signalées aux alentours des plages suite aux agressions présumées de plusieurs touristes. Ils ont averti l'opinion publique sur le fait que de tels incidents contrarient les efforts visant à promouvoir la Gambie en tant que destination sure et paisible et ont incité à une plus grande collaboration entre les communautés, les agences de sécurité, et les parties prenantes du secteur touristique en vue d'assurer la quiétude des touristes.

Sur le sujet des projets inachevés, le ministre a reconnu que le projet de créations d'espaces écologiques est un échec. Il a affirmé que l'Assemblée Nationale a instruit le Ministère de travailler avec Gamworks en vue de considérer des initiatives similaires et garantir la rentabilité des investissements à venir.

Malgré ces revers, le ministère a réaffirmé l'attachement du gouvernement à travailler avec les communautés, les partenaires au développement, et le secteur privé en vue de freiner la dégradation de l'environnement, améliorer la sécurité, et exploiter le plein potentiel du secteur touristique.

« Le tourisme est une responsabilité partagée, et ensemble nous pourrions transformer ce pays, » a-t-il conclu.

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