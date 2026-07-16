Congo-Brazzaville: Langue et culture russes - Brazzaville accueille un centre d'apprentissage intensif

La Maison russe de Brazzaville a lancé officiellement, le 14 juillet, le Centre d'éducation ouverte et d'apprentissage de la langue et de la culture russes. Ouvert jusqu'au 4 août, ce programme intensif, organisé dans le cadre de la coopération entre les ministères russe et congolais de l'Enseignement supérieur, offre aux Brazzavillois une immersion gratuite dans la langue, la culture et les opportunités d'études en Russie.

La cérémonie a réuni des enseignants russes venus spécialement pour cette session vacancière ainsi que des apprenants et amoureux de la langue russe. Selon la directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova, cette initiative s'inscrit dans une dynamique de coopération engagée depuis 2023. « Chaque année, des enseignants sont envoyés par la Russie afin de renforcer les capacités des enseignants congolais de russe, et d'accompagner toutes les personnes intéressées par l'apprentissage de cette langue. Nous invitons tous les Congolais à venir découvrir non seulement la langue russe, mais aussi notre culture en profondeur », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que la particularité de ce centre réside dans la présence de locuteurs natifs russes, offrant aux apprenants une pratique intensive de la phonétique, de la grammaire, du lexique et de l'expression orale. « Ce n'est pas chaque jour que les étudiants ont l'occasion d'échanger directement avec des enseignants venus de Russie. Cette immersion permettra d'améliorer considérablement leurs compétences linguistiques », a-t-elle ajouté.

Au-delà du centre d'éducation ouverte, la Maison russe poursuivra également l'organisation de son club de langue russe avec ses anciens diplômés, chaque vendredi. À travers des jeux de rôles, des simulations d'entretiens journalistiques, de rendez-vous d'affaires ou encore de conférences, les diplômés pourront continuer à pratiquer la langue dans des situations de la vie courante et professionnelle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Présente à Brazzaville depuis environ six mois, l'enseignante Alexandra Vassilieva a rappelé que ce projet international d'éducation linguistique existe depuis 2003 et se déploie aujourd'hui dans plusieurs pays. « Notre coopération avec le Congo se déroule très bien, grâce au soutien du ministère de l'Enseignement supérieur. En 2025, notre programme a mis en oeuvre 313 projets et 95 % des diplômés souhaitent poursuivre l'apprentissage du russe après leur formation », a-t-elle indiqué, invitant le public à suivre aussi les activités du programme sur les plateformes numériques dédiées.

Pour sa part, Marina Khitskova, arrivée à Brazzaville pour un séjour d'un mois, a présenté les nombreuses possibilités d'études offertes en Russie. Elle a expliqué que les étudiants peuvent poursuivre des formations en licence, master ou doctorat dans des domaines variés tels que la littérature, les sciences ou encore les technologies. « Les étudiants peuvent obtenir une bourse de l'État russe, notamment en remportant les Olympiades organisées à cet effet », a-t-elle précisé.

L'enseignante a également évoqué le Festival mondial de la jeunesse, qui rassemble des milliers de jeunes Russes et de pays partenaires, ainsi que les richesses de la culture russe, son hospitalité, son architecture et sa gastronomie. Elle s'est réjouie de l'intérêt manifesté par les apprenants congolais. « Les étudiants apprennent bien la langue russe. Avec l'arrivée de professeurs natifs, notre collaboration sera encore plus fructueuse », a-t-elle confié.