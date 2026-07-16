Congo-Brazzaville: Électrification rurale - L'engagement du gouvernement à étendre le réseau électrique

Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua, a réaffirmé, le 15 juillet à Boko, dans le département du Pool, l'engagement des autorités à poursuivre l'extension du réseau électrique sur l'ensemble du territoire national. Intervenant lors de la connexion des localités de Boko, Louingui et Loumo au réseau électrique national, en présence du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, il a souligné l'importance de l'infrastructure qui constitue un levier majeur du développement local.

L'extension du réseau électrique sur l'ensemble du pays demeure l'une des priorités des autorités. C'est le message qu'a porté le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua, à l'occasion de l'inauguration des infrastructures desservant Boko, Louingui et Loumo. Selon lui, cette réalisation traduit la volonté des pouvoirs publics de réduire les disparités entre les zones urbaines et rurales, en garantissant à toutes les communautés un accès durable à l'énergie.

Le raccordement de ces trois localités au réseau électrique national constitue, d'après les autorités, une étape importante dans la mise en oeuvre de la politique nationale d'électrification rurale et périurbaine, dont l'objectif est de favoriser un développement harmonieux de l'ensemble du territoire. « Chaque poteau électrique planté, chaque kilomètre de ligne moyenne et basse tension construit, traduit concrètement la vision du chef de l'État de rapprocher le développement de la population, où qu'elle vit », a-t-il déclaré.

Le ministre a également mis en avant l'impact de cette électrification sur l'avenir des jeunes. En créant de meilleures conditions de vie et de nouvelles opportunités économiques, a-t-il ajouté, l'accès à l'électricité contribue à limiter l'exode rural et encourage la population à investir dans ses localités d'origine.

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Au-delà de l'énergie, Bruno Jean Richard Itoua a annoncé que Boko bénéficie désormais d'un réseau d'adduction d'eau potable couvrant l'ensemble de la localité. Il a présenté cette double réalisation comme l'illustration de la mission confiée au ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, qui est de garantir simultanément l'accès à l'électricité et à l'eau potable, deux services essentiels au bien-être de la population.

Le ministre a salué le travail des ingénieurs, techniciens et ouvriers ayant participé à la réalisation des ouvrages, tout en rendant hommage à la Délégation générale aux grands travaux, à Énergie électrique du Congo, ainsi qu'aux autorités locales et à la population pour leur contribution au succès du projet.

S'adressant aux habitants de Boko, Louingui et Loumo, il les a invités à préserver les installations mises à leur disposition et à faire un usage responsable de ces infrastructures, afin qu'elles continuent de servir les générations futures.