Congo-Brazzaville: Transfert - Christ Makosso débarque à l'AJ Auxerre

Le défenseur international congolais a signé, le 15 juillet, un contrat de quatre ans en faveur de l'AJ Auxerre, un club de la Ligue 1 française.

Après la Ligue 2 et le National 1, Christ Makosso va découvrir la Ligue 1 française. Le natif de Brazzaville, qui a évolué dans les divisions inférieures avec le FC Sochaux entre 2022 et 2024 (Cinq matches de L2 et huit de N1), arrive à l'AJ Auxerre pour tenter de s'imposer dans l'élite.

Le défenseur axial, qui a parfois évolué au poste de latéral droit avec Luton Town, renforce un secteur déjà dense, avec sept concurrents en attendant le départ annoncé de Telli Siwe.

Le droitier d'1m92, qui portera le numéro 15, devra être performant sur la durée pour s'imposer à l'AJ Auxerre.

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Pour l'instant, tant en Belgique, avec le RWDM, puis en Angleterre, à Luton et à Oxford, Makosso a bien démarré avant de perdre sa place progressivement.

L'exemple le plus parlant est son passage à Luton Town, où il débarque en février 2025. Alors que le club lutte, en vain, pour son maintien en Championship, Makosso gagne sa place ( Douze titularisations en treize journées) et est désigné meilleur jeune du club.

La saison suivante, en League One (3e division), il débute comme titulaire mais perd sa place après en octobre et va finalement être prêté, en janvier, à Oxford, scotché dans la zone rouge de Championship. Et là, rebelote, puisqu'après cinq titularisations, il termine l'exercice 2025-2026 sur le banc.

Makosso a donc beaucoup à prouver et doit désormais confirmer les espoirs qui avaient entouré son arrivée à Sochaux et ses débuts en sélection nationale, en 2024.