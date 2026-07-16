Algérie: Le Premier ministre s'enquiert de l'état des victimes

16 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, s'est rendu, jeudi matin à l'Hôpital des grands brûlés de Zéralda (Alger), afin de s'enquérir de l'état des blessés et des conditions de leur prise en charge, à la suite de l'incendie qui s'est déclaré à l'Etablissement de l'enfance assistée de la commune de Mohammadia.

M. Ghrieb était accompagné, lors de cette visite, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, du ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Lotfi Boudjemaa, du ministre de la Santé, M. Mohamed Seddik Ait Messaoudene, et de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji.

La délégation gouvernementale a pris connaissance des conditions d'accueil des blessés et du niveau de prise en charge sanitaire assurée à leur profit, et a également écouté des explications fournies par les staffs médicaux concernant leur état de santé, les programmes de traitement et de soins adoptés, ainsi que les moyens humains et matériels mobilisés pour leur garantir les meilleures conditions de prise en charge.

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A l'Hôpital des grands brûlés de Zéralda, le Premier ministre s'est enquis de l'état de santé des victimes blessées à différents degrés de gravité, avant de se rendre au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Mustapha-Pacha, où d'autres blessés ont été admis, afin de s'assurer du bon déroulement de leur prise en charge et de la qualité des soins qui leur sont prodigués.

A cette occasion, le Premier ministre a transmis, au nom du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, les plus sincères condoléances et la profonde compassion aux familles des victimes, exprimant la pleine solidarité de l'Etat avec les familles endeuillées par cette douloureuse épreuve et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Le Premier ministre a, en outre, donné des instructions strictes aux différents secteurs et services concernés en vue de garantir une prise en charge médicale et psychologique complète des blessés, de mobiliser tous les moyens humains et matériels nécessaires pour les accompagner jusqu'à leur rétablissement, tout en apportant toutes les formes de soutien et d'accompagnement aux familles des victimes et des blessés.

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