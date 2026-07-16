Tunisie: Salon Transcolis 2026 - Tunis s'apprête à accueillir la première édition

La capitale tunisienne accueillera les 13 et 14 octobre 2026, au rythme de la première édition du Salon national de la livraison rapide de colis « TRANSCOLIS 2026 ». L'événement se tiendra au siège de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) sous le thème révélateur : « Une logistique intelligente, innovante et efficace ».

Organisé par la Chambre Nationale du Transport Rapide de Colis, relevant de l'organisation patronale, ce salon ambitionne de devenir la plateforme de référence en Tunisie. Il réunira l'ensemble des acteurs économiques, ainsi que les structures publiques et privées opérant dans les secteurs de la livraison rapide, du commerce électronique et de la logistique.

L'objectif majeur de cette manifestation est de dégager des recommandations pratiques pour alimenter le débat sur l'avenir du secteur. Il s'agit également de renforcer la coordination globale afin d'instaurer une relation de confiance durable entre tous les maillons de la chaîne de valeur de l'économie numérique nationale.

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La naissance de ce salon intervient dans un contexte marqué par une croissance fulgurante de la livraison rapide en Tunisie. Ce boom est largement porté par l'essor du e-commerce et les nouvelles habitudes de consommation des Tunisiens, pour qui la rapidité, l'efficacité et la qualité de service sont devenues des critères de choix incontournables.