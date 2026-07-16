Tunisie: Rentrée scolaire 2026-2027 - Noureddine Nouri appelle à lancer les préparatifs dans les régions

Les travaux de la conférence périodique des commissaires régionaux de l'éducation se sont clôturés ce mercredi 15 juillet 2026 au Centre National de Formation et de Développement des Compétences à Carthage, sous la présidence du ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri.

À cette occasion, le ministre a exhorté l'ensemble des responsables régionaux à entamer sans délai les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire. Il a insisté sur la nécessité de mobiliser tous les efforts sur les plans pédagogique, logistique et humain pour garantir le succès de cette étape majeure.

Consolider les acquis et promouvoir la culture

le ministre a également mis l'accent sur l'importance de consolider les réussites déjà enregistrées. Parmi les priorités évoquées figurent la poursuite du programme national d'excursions scolaires au profit des élèves des zones rurales et isolées, ainsi que la pérennisation de l'initiative faisant de l'année 2026 l'année de la lecture au sein des établissements éducatifs.

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Nourreddine Nouri a, par ailleurs, appelé à dynamiser les activités culturelles en milieu scolaire et à veiller à l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble du corps enseignant et administratif.

En conclusion, il a rappelé que la réussite de la rentrée scolaire 2026-2027 reste tributaire d'un suivi de terrain minutieux et d'une coordination permanente et fluide entre les directions régionales et l'administration centrale.