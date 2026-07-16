Tunisie: Haltérophilie - Sadok Mourali honore Ghofrane Gherissa et Hibat Allah Tebbini

16 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a honoré mercredi les haltérophiles Ghofrane Gherissa, sacrée championne du monde juniors avec deux médailles d'or (à l'arraché et au total) et une médaille de bronze à l'épaulé-jeté dans la catégorie des 77 kg, ainsi que Hibat Allah Tebbini, médaillée de bronze à l'arraché dans la catégorie des +77 kg.

Cette distinction intervient en reconnaissance des résultats remarquables obtenus par les deux sportives lors des récents Championnats du monde U17 d'haltérophilie (garçons et filles) disputés à Cali, en Colombie.

Le ministre a renouvelé ses félicitations aux championnes tunisiennes, à la Fédération Tunisienne d'Haltérophilie ainsi qu'à l'ensemble du staff technique qui a contribué, grâce à son expertise et à ses compétences, à cette performance de niveau mondial.

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