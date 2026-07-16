Tunisie: 11 morts et 19 blessés dans l'incendie d'un orphelinat

Un violent incendie s'est déclaré dans un orphelinat en Algérie, faisant 11 morts et 19 blessés, selon un bilan communiqué par la Protection civile algérienne.

Les équipes de secours sont rapidement intervenues pour maîtriser le sinistre et évacuer les occupants de l'établissement. Au total, 19 personnes ont été prises en charge et transportées vers des structures hospitalières.

Parmi les blessés figurent dix personnes souffrant de brûlures de gravité variable, deux victimes présentant des difficultés respiratoires dues à l'inhalation de fumées, ainsi que sept personnes en état de choc psychologique, précise la Protection civile sur sa page officielle Facebook.

Les secours ont également réussi à évacuer cinq personnes à besoins spécifiques, qui ont été mises en sécurité et transférées vers un lieu sécurisé.

Les circonstances de l'incendie n'ont pas encore été précisées et aucune information officielle n'a été communiquée sur l'origine du sinistre. Une enquête devrait être ouverte afin de déterminer les causes exactes de ce drame.

Les autorités poursuivent les opérations sur place, tandis que le bilan pourrait évoluer en fonction de la situation des blessés.