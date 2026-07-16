Tunisie: Après une panne technique - Remise en service de la vanne du barrage de Mellègue

16 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Les équipes techniques de la direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques ont achevé la remise en place et la remise en service de la vanne du barrage de Mellègue, dans le gouvernorat du Kef, près d'un mois après la panne technique qui avait provoqué un important déversement d'eau, a annoncé mercredi le ministère de l'Agriculture.

La direction a indiqué, dans un communiqué, que la vanne a été replacée dans sa position normale grâce à une coordination entre les différentes équipes d'intervention. Elle est désormais pleinement opérationnelle et sous contrôle, les conditions de sécurité requises étant assurées.

La panne était survenue dans la nuit du 17 au 18 juin sur l'une des vannes du barrage, entraînant un écoulement massif des eaux stockées et une hausse du niveau de l'oued Mellègue.

Selon les services compétents, un lâcher contrôlé d'environ 100.000 mètres cubes d'eau était initialement prévu pour alimenter les périmètres irrigués du gouvernorat de Jendouba en faveur des cultures saisonnières.

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Le blocage soudain de la vanne a toutefois provoqué un déversement supplémentaire vers les zones situées en aval du barrage.

Les autorités avaient précisé que les volumes écoulés, estimés à plus de 21 millions de mètres cubes, n'avaient pas été perdus.

Les eaux ont transité par l'oued Medjerda avant d'être récupérées dans le barrage de Sidi Salem.

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