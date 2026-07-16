Tunisie: Coupures d'électricité - La STEG évoque des coupures liées à la canicule

La Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG) maintient ses mesures d'urgence face à la canicule. Intervenant ce jeudi 16 juillet 2026 sur les ondes de la Radio Nationale, Hind Neïfer, directrice de l'administration commerciale et du marketing de la STEG, a apporté des précisions cruciales sur les coupures d'électricité intermittentes et sur les démarches de dédommagement pour les usagers impactés.

Des coupures ciblées pour éviter le « black-out » général

Selon la responsable, ces interruptions temporaires et rotatives sont directement dictées par la persistance des fortes chaleurs et l'explosion de la consommation. Elle a précisé qu'il est techniquement impossible de planifier ou d'annoncer ces coupures à l'avance en raison de la pression imprévisible exercée sur le réseau.

Si les températures continuent de grimper et que la demande dépasse les capacités de production, la STEG sera contrainte de poursuivre ces délestages périodiques. Il s'agit d'une mesure de sécurité indispensable pour préserver l'équilibre global du réseau et éviter une panne générale (black-out) à l'échelle nationale.

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Toutes les catégories de clients (particuliers comme industriels) et l'ensemble des régions du pays sont concernées. Durant les heures de pointe, la demande a bondi de 30 % par rapport à la consommation normale, une hausse historique largement attribuée à l'usage intensif des climatiseurs. À cet effet, la STEG appelle à rationaliser la consommation, notamment durant la plage horaire critique allant de 13h00 à 17h00.

Équipements endommagés : comment se faire indemniser ?

Face aux plaintes de nombreuses familles et commerces concernant des appareils électriques endommagés par les variations de tension, Hind Neifer a tracé la marche à suivre pour obtenir réparation.

Les sinistrés doivent impérativement déposer une réclamation écrite auprès de leur district STEG de référence dans un délai maximum de 48 heures suivant l'incident.

La demande doit obligatoirement mentionner l'heure exacte à laquelle les dommages sont survenus.

Les équipes techniques de la STEG, en étroite collaboration avec la compagnie d'assurance de l'entreprise, se chargeront d'analyser chaque dossier afin de valider le remboursement.

Bien que la STEG ait réalisé tous les travaux de maintenance préventive nécessaires avant l'été, la violence et la précocité de cette vague de chaleur ont bousculé les prévisions. Hind Neifer a assuré que l'ensemble des équipes reste mobilisé 24 heures sur 24 sur le terrain et que des solutions structurelles à long terme sont actuellement à l'étude pour adapter définitivement le réseau tunisien aux futurs défis climatiques.