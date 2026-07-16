Tunisie: Affaires Religieuses - Ouverture de la saison de la Omra 2026-2027

16 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère des Affaires Religieuses a annoncé, ce jeudi, le lancement officiel de la nouvelle saison de la Omra pour l'année 1448 de l'Hégire (2026-2027). Cette ouverture fait suite au communiqué des autorités de l'Arabie Saoudite marquant le début de la saison, et intervient en application des dispositions de la note d'orientation tunisienne publiée le 13 juillet 2026.

Sécurisation des démarches : un contrat obligatoire entre pèlerins et agences

Dans un communiqué diffusé sur sa page Facebook officielle, le ministère a insisté sur l'obligation pour chaque pèlerin de signer un contrat écrit avec son agence de voyages. Ce document, conforme au modèle type téléchargeable sur le site officiel du ministère, vise à garantir et protéger les droits des deux parties tout au long du séjour.

Par ailleurs, les professionnels du secteur et les futurs pèlerins peuvent consulter l'intégralité de la note d'orientation relative à l'organisation de cette saison de la Omra 1448 H / 2026-2027 via le lien direct fourni par le ministère : Document d'orientation Omra 2026.

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