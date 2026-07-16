Afrique: Supercell propose aux studios de jeux vidéo africains des subventions pouvant atteindre 200 000 dollars

Supercell a ouvert les candidatures pour son premier programme de subventions destiné aux studios de jeux vidéo africains, proposant un financement sans prise de participation compris entre 20 000 et 200 000 dollars.

La société finlandaise à l'origine de Clash of Clans, Hay Day et Clash Royale prévoit de sélectionner entre 3 et 5 studios pour la première promotion. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 9 août ; les équipes présélectionnées seront contactées en octobre et le versement des subventions devrait débuter en décembre.

Ces subventions sont ouvertes aux studios légalement enregistrés dont les activités principales et la majorité des membres de l'équipe sont basés en Afrique. Les studios dont la société mère est située hors du continent peuvent également postuler à condition de divulguer leur structure juridique. Les candidats peuvent soumettre plusieurs jeux, mais doivent en choisir un qui servira d'axe principal pour leur demande de financement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Supercell ne prendra aucune participation ni ne deviendra propriétaire des studios ou de leur propriété intellectuelle. Les fonds peuvent être utilisés pour les salaires, les prestataires externes, l'ingénierie, la création artistique, la conception, les logiciels, les tests, le marketing, l'exploitation en ligne et d'autres coûts de développement.

Les candidatures seront évaluées en fonction de l'équipe, du concept du jeu, de l'intérêt des joueurs, du potentiel commercial et de la contribution du studio au secteur africain du jeu vidéo. Ce programme vient s'ajouter à d'autres initiatives de financement sur le marché, notamment le fonds sans prise de participation de 1 million de dollars de Google Play destiné aux studios indépendants de 32 pays africains.

Points clés à retenir

Le programme de subventions de Supercell vise à remédier à l'un des principaux obstacles auxquels sont confrontés les développeurs de jeux africains : l'accès au financement initial. De nombreux studios sont capables de créer des prototypes, mais peinent à financer les coûts liés au personnel, aux tests, au marketing et à l'exploitation en ligne suffisamment longtemps pour toucher les utilisateurs ou attirer des investisseurs. Un financement sans prise de participation donne aux équipes sélectionnées plus de temps pour améliorer leurs jeux sans céder de parts.

Le montant des subventions est également déterminant. Une subvention de 20 000 dollars peut aider une petite équipe à franchir une étape clé du développement, tandis que 200 000 dollars permettent de financer un cycle de production plus long, des tests auprès des utilisateurs et le lancement sur le marché. Ce programme pourrait également aider les studios africains à créer des jeux s'inspirant d'histoires, de langues et d'univers locaux, destinés à un public international. Toutefois, le financement à lui seul ne suffira pas à résoudre les problèmes du secteur.

Les studios ont également besoin de systèmes de paiement, de canaux de distribution, d'un soutien à l'édition, de talents fiables et d'un accès à des joueurs disposés à dépenser pour des jeux. Pour Supercell, ce programme offre un moyen de nouer des liens avec de nouveaux développeurs sans acquérir de participation dans leurs entreprises. Pour les studios africains, il apporte des capitaux, de la visibilité et une passerelle vers l'industrie mondiale du jeu vidéo.