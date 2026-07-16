Ile Maurice: Affaire MMG - Soodesh Callichurn de nouveau entendu

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur l'attribution controversée du contrat pétrolier à Mercantile & Maritime Group (MMG), filiale de la compagnie Mercantile & Maritime Investment PTE Ltd, gagne en intensité. L'ancien ministre du Commerce, Soodesh Callichurn, s'est présenté de nouveau hier au siège de la FCC au Réduit Triangle, en compagnie de son homme de loi, Me Roshan Santokhee, pour une nouvelle séance d'interrogatoire.

Cette nouvelle audition s'inscrit dans la volonté des enquêteurs de reconstituer avec précision le processus décisionnel ayant conduit à l'octroi, en 2023, d'un contrat d'approvisionnement en carburants estimé à plusieurs dizaines de milliards de roupies. Les enquêteurs cherchent notamment à établir le rôle exact joué par les différents responsables administratifs impliqués dans le dossier.

L'ancien ministre fait l'objet d'une accusation provisoire en vertu de l'article 7 de la Prevention of Corruption Act (POCA), tout comme l'ex-ministre des Finances Renganaden Padayachy. Les deux hommes sont soupçonnés d'avoir utilisé leur fonction publique dans le cadre de l'attribution du marché à MMG.

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La FCC poursuit l'analyse de nombreux éléments recueillis au cours des derniers mois, notamment des communications électroniques, des documents administratifs et des données extraites de téléphones portables saisis lors de l'enquête. Ces éléments pour raient permettre de mieux comprendre les échanges intervenus avant l'attribution du contrat.

L'enquête ne se limite plus aux seuls mécanismes d'octroi du marché. Les conditions de paiement, les modalités financières retenues ainsi que le rôle joué par plusieurs institutions publiques continuent également de retenir l'attention des enquêteurs. Depuis l'arrestation de plusieurs protagonistes, dont l'ancienne dirigeante locale de MMG et l'ex-directeur général de la State Trading Corporation, la FCC s'efforce de déterminer si les décisions prises relevaient d'un simple choix administratif ou d'un système de favoritisme plus large impliquant plusieurs niveaux de l'appareil d'État.

À mesure que les auditions se poursuivent, l'affaire MMG s'impose comme l'un des dossiers les plus sensibles de l'ancien gouvernement avec des ramifications susceptibles de remonter jusqu'à ses plus hauts échelons.