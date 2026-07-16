Ile Maurice: Un employé indien d'une entreprise de construction porté disparu

La police a ouvert une enquête à la suite de la disparition de Mukesh Kumar Swami, un ressortissant indien âgé de 39 ans, employé dans une entreprise de construction, signalée le lundi 13 juillet dans la région de New-Grove. Selon la déclaration de son employeuse, il est introuvable depuis environ 11 heures lundi. Il aurait quitté le dortoir où il résidait, situé sur la route Royale à Deux-Bras, New-Grove, sans donner de nouvelles.

D'après la description fournie à la police, Mukesh Kumar Swami est de corpulence mince, mesure environ 1,65 m, a les yeux noirs et est un teint clair. Au moment de sa disparition, il portait un tee-shirt blanc et un pantalon noir. Les autorités précisent qu'il est sain d'esprit.

Une enquête a été ouverte afin de retrouver sa trace. La police invite toute personne disposant d'informations susceptibles de contribuer à le localiser à prendre contact avec le poste de police le plus proche ou à composer la ligne d'urgence.