Sénégal: Vers la reprise de vols directs entre Dakar et Le Caire (Diplomate)

Dakar — L'ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Sénégal, Khaled Aref, a annoncé, mercredi à Dakar, la reprise prochaine des vols directs entre Dakar et Le Caire, allant dans le sens de renforcer les échanges économiques, universitaires et culturels entre les deux pays.

"Je suis heureux de vous annoncer, pour la première fois, l'ouverture prochaine de vols directs reliant Dakar au Caire ", a déclaré le diplomate lors d'une rencontre consacrée aux relations sénégalo-égyptiennes.

Sans donner plus de détails, le diplomate a indiqué que cette liaison aérienne est une étape de plus pour le rapprochement des peuples et le développement des échanges commerciaux, touristiques, scientifiques et culturels entre le Sénégal et la République arabe d'Égypte.

"Les relations entre l'Égypte et le Sénégal ne se résument pas à des accords signés sur du papier. Elles constituent un modèle d'intégration africaine fondé sur un héritage historique et culturel séculaire ", a-t-il martelé en faisant allusion au rôle de l'université AL Azhar dans la formation intellectuelle et religieuse de plusieurs générations de Sénégalais.

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M. Aref a également mis en avant la volonté des présidents des deux pays, Abdel Fattah Al-Sissi et Bassirou Diomaye Faye, de donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale, dans des secteurs tels que l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'énergie, les infrastructures, le numérique et le tourisme.

Il a plaidé pour une exploitation accrue des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et l'Agenda 2063 de l'Union africaine afin de favoriser l'émergence économique du continent.

Au cours de la cérémonie, une dizaine d'étudiants sénégalais bénéficiaires de bourses d'études ont reçu leurs visas et leurs billets d'avion pour poursuivre leur formation à l'université Al-Azhar du Caire dans les prochains jours.

Ce nombre de boursier sera porté à une quarantaine à partir de l'année prochaine, a-t-il annoncé.

Le professeur Mamadou Youri Sall, diplômé des universités égyptiennes et un des initiateurs de ce panel a évoqué la préparation d'un ouvrage collectif consacré à l'histoire des relations sénégalo-égyptiennes en vue de préserver et de valoriser un patrimoine commun présenté comme l'un des plus anciens partenariats du continent africain.