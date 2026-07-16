Sénégal: Le ministre de l'Intérieur reçu à Ndiassane par le khalife général des Khadres

15 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ndiassane — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a effectué, mercredi, une visite de courtoisie à Ndiassane (ouest) où il a été reçu par le khalife général des Khadres, Serigne Cheikh Bouh Sidy Moctar Kounta, a constaté l'APS.

M. Cissé a été accueilli par les principales autorités religieuses de la famille Kounta, ainsi que des autorités administratives et territoriales du département de Tivaouane.

Mouhamadou Makhtar Cissé a indiqué que cette visite s'inscrivait dans le cadre d'une tournée au niveau des grands foyers religieux du pays.

"Nous sommes venus recueillir les prières et les conseils du khalife général. Ndiassane occupe une place particulière dans cette tournée, en raison du rôle historique et spirituel de la Qadiriyya", a déclaré l'officiel.

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Il a affirmé que le Sénégal "tire une grande partie de sa force spirituelle du soufisme et des confréries religieuses", a-t-il dit.

"l'État et les guides religieux remplissent des missions complémentaires au service de la nation", a estimé Mouhamadou Makhtar Cissé.

Le ministre a également magnifié les "liens historiques" entre la confrérie khadre et l'État du Sénégal, tout en rappelant le parcours de Serigne Cheikh Bécaye Kounta l'ancêtre de la famille Kounta, arrivé de Tombouctou, avant de s'établir à Ndankh.

Serigne Cheikh Bécaye Kounta a revisité l'histoire de la communauté, mettant en exergue le rôle joué par ses ancêtres dans le rapprochement entre les foyers religieux du Sénégal, à travers notamment des alliances matrimoniales entre Ndiassane, Tivaouane et Touba.

Le porte-parole du khalife des Khadres, Serigne Khalifa Kounta, a pour sa part, souligné la "contribution historique" de Ndiassane à la diffusion de l'islam en Afrique de l'Ouest et au développement économique et social du pays.

Il a insisté sur la nécessité d'un accompagnement accru de l'État, pour répondre aux préoccupations des 32 villages relevant de l'autorité du khalife.

Le porte-parole du khalife de Ndiassane a également appelé les acteurs politiques à privilégier le dialogue, la paix et l'unité, en dénonçant les invectives sur les réseaux sociaux et les tensions susceptibles de fragiliser la cohésion nationale.

Lire l'article original sur APS.

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