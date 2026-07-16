Sénégal: Coopération éducative - L'Égypte annonce 40 nouvelles bourses pour des étudiants sénégalais

Dakar — L'ambassadeur d'Égypte au Sénégal, Khaled Aref, a annoncé, mercredi, à Dakar, l'octroi de quarante nouvelles bourses d'études à des étudiants sénégalais pour l'année prochaine, dans le cadre du programme de coopération éducative entre les deux pays.

"Dans le cadre du programme de coopération éducative entre le Sénégal et l'Egypte. L'année prochaine, il y aura 40 bourses en plus", a-t-il déclaré en marge du panel sur les relations égypto-sénégalaises.

Le thème principal est "Relations égypto-sénégalaises : fondements historiques et perspectives stratégiques".

A la suite de l'annonce, le diplomate égyptien a procédé à la remise de passeports, visas et billets d'avion à une dizaine de bénéficiaires (huit) de bourses destinées à poursuivre leurs études à l'université Al-Azhar du Caire.

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"Nous continuons notre programme d'éducation et de renforcement des capacités entre l'Égypte et le Sénégal", a déclaré le diplomate.

Il a souligné que la formation du capital humain demeure au coeur de la coopération entre les deux pays, rappelant que l'université Al-Azhar accueille depuis plusieurs décennies des générations d'étudiants sénégalais.

"Ces programmes contribuent à la promotion des valeurs de modération, de dialogue interculturel et de coexistence pacifique", a-t-il précisé.

Le représentant du gouvernement Gorgui Dieng, conseiller technique au ministère de l'Intégration Africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a salué les efforts consentis par Le Caire en faveur de la formation des jeunes Sénégalais.

"Au nom du gouvernement du Sénégal et du président de la République, nous remercions sincèrement le gouvernement égyptien pour les efforts qu'il déploie depuis des décennies au profit des populations sénégalaises ", a-t-il déclaré.

Cette coopération universitaire s'inscrit dans une dynamique plus large de renforcement du partenariat stratégique entre Dakar et Le Caire, notamment dans les domaines de l'éducation, de la recherche et du développement des compétences.