Sénégal: Un rapport préconise l'application de 'mesures correctives' pour l'atteinte de certains ODD

Dakar — Le Sénégal a accompli des avancées importantes dans l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) mais des "mesures correctives" restent à faire en accordant une attention particulière aux femmes, aux populations rurales et aux ménages les plus vulnérables, a déclaré mercredi à Dakar l'experte en genre, Fatou Cissé Dramé.

"L'atteinte de ces ODD exigera d'accélérer les réformes en faveur d'une croissance plus inclusive, de renforcer la couverture des dispositifs de protection sociale et de garantir un accès plus équitable aux ressources économiques et aux droits fonciers, en accordant une attention particulière aux femmes, aux populations rurales et aux ménages les plus vulnérables", a-t-elle souligné.

Elle présentait, mercredi, à Dakar, les résultats préliminaires du deuxième Rapport ODD-Genre à l'initiative de la direction de l'équité et de l'égalité genre (DEEG).

Ce rapport qui se veut "un outil de pilotage efficace pour une orientation plus sensible au genre des politiques publiques et une prise de décision éclairée".

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Pour l'ODD 2 relatif à la sécurité alimentaire d'ici 2030, cela nécessitera de "dépasser une approche centrée exclusivement sur la production agricole pour promouvoir une transformation plus profonde des rapports d'accès et de contrôle sur les ressources productives".

Pour Fatou Cissé Dramé 'l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition dépendra autant des investissements agricoles que de la capacité des politiques publiques à réduire les inégalités de genre dans l'accès au foncier, aux financements, aux innovations, aux technologies et aux instances de gouvernance des systèmes alimentaires".

"L'autonomisation économique des femmes rurales apparaît ainsi comme l'un des principaux leviers d'accélération de l'ensemble des ODD sensibles au genre", a-t-elle souligné.

Mme Dramé a préconisé une approche sensible au genre et inclusive en vue de répondre aux besoins différenciés des filles, des garçons et des personnes vivant avec un handicap, afin que nul ne soit laissé de côté".

"Ce rapport répond à l'exigence de bâtir les politiques publiques basées sur des évidences. A moins de cinq ans de l'échéance de l'Agenda 2030, il est impératif de mesurer objectivement les progrès accomplis, d'identifier les défis persistants, de comprendre les inégalités subsistantes et de proposer les actions correctrices nécessaires", a réagi, pour sa part, Astou Diouf, directrice de l'équité et de l'égalité genre.

Le rapport a permis aussi d'évaluer la trajectoire du Sénégal dans la réalisation des Objectifs de développement durable sous le prisme du genre.