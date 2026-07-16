Sénégal: Kaffrine - La mise en place d'une entente interdépartementale annoncée

Kaffrine — Les conseils départementaux de Birkelane, Kaffrine, Malem Hodar et Koungheul (centre) annoncent avoir décidé de mutualiser leurs efforts pour la création d'une entente interdépartementale destinée à porter des projets communs d'aménagement et de développement territorial, a appris l'APS du président du Conseil départemental de Kaffrine Abdoulaye Wilane.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des dispositions du Code général des collectivités territoriales qui les autorise à mener des actions de coopération entre elles, a souligné le président du Conseil départemental de Kaffrine.

Selon le projet d'arrêté portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de cette instance, les quatre départements de la région de Kaffrine ont conclu une convention de coopération suivie de délibérations concordantes approuvées par le représentant de l'Etat.

L'Entente interdépartementale de la région de Kaffrine, dont le siège est basé dans la capitale régionale, est une "personne morale de droit public soumise aux lois et règlements applicables aux collectivités territoriales".

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Elle aura notamment pour mission d'élaborer et de mettre en oeuvre des projets communs dans les domaines de l'aménagement, du développement économique, de l'environnement, de la santé, de l'éducation, du sport, de la culture, du tourisme et du social, a expliqué M. Wilane.

L'objectif est de "contribuer à l'amélioration de la cohésion, de l'attractivité et de la résilience" desdits départements, lit-on dans le projet d'arrêté.

L'Entente devra également porter des actions de coopération internationale décentralisée au bénéfice de ses membres.

Les quatre conseils départementaux s'engagent, dans ce cadre, à unir leurs efforts et à mutualiser leurs moyens autour de six compétences, à savoir l'environnement et la gestion des ressources naturelles, l'éducation et la formation professionnelle, la culture, la planification, l'urbanisme et l'habitat ainsi que l'aménagement du territoire et le développement économique local.