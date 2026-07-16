Congo-Kinshasa: OCC - Dr. Pierre Lohohola boucle sa première itinérance par une rencontre avec les Agents de la Délégation syndicale de la Direction provinciale du Lualaba

Après dix jours de mission, du 5 au 15 juillet 2026, le Directeur Général de l'Office Congolais de Contrôle (OCC), le Professeur Docteur Pierre LOHOHOLA OSOMBA, a achevé sa toute première tournée officielle dans l'espace Grand Katanga. Cette mission de terrain, qui l'a conduit dans les provinces du Haut-Katanga, du Tanganyika et du Lualaba, s'inscrivait dans la dynamique de redressement et de modernisation de l'Office Congolais de Contrôle, conformément à la vision du Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

À Kolwezi, le Directeur Général a clôturé cette itinérance par une séance de travail avec la délégation syndicale ainsi que l'ensemble des cadres et agents de la Direction Provinciale du Lualaba.

Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de proximité prônée par le Directeur Général, visant à renforcer le dialogue interne, à écouter les préoccupations du personnel et à mobiliser l'ensemble des agents autour de la vision de modernisation et de redressement de l'Office Congolais de Contrôle.

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S'adressant aux cadres, agents et représentants syndicaux, le Professeur Docteur Pierre LOHOHOLA OSOMBA a exprimé sa satisfaction pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé tout au long de son itinérance dans l'espace Grand Katanga. Il a salué l'implication des différentes entités visitées et les a exhortées à poursuivre leurs missions dans le strict respect des principes qui fondent l'action de l'OCC, notamment la discipline, l'intégrité, le professionnalisme, la rigueur et le sens élevé du service public.

Le Directeur Général a également insisté sur la nécessité de renforcer la cohésion entre les différents services, de promouvoir une culture de performance et de responsabilité, tout en plaçant la qualité des prestations au coeur des priorités de l'Office afin de répondre efficacement aux attentes des usagers et des partenaires.

Cette rencontre marque l'aboutissement d'une tournée de terrain qui a permis au Directeur Général de s'imprégner des réalités opérationnelles des structures provinciales, de renforcer le dialogue avec les agents et de réaffirmer son engagement en faveur d'une gouvernance de proximité, orientée vers la performance et l'excellence, au service de l'Office Congolais de Contrôle et du développement de la République démocratique du Congo.