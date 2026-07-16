Congo-Kinshasa: COPAP-RDC - Patrick Muyaya félicite et encourage les Présidents des Assemblées Provinciales

Le Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, s'est entretenu hier, mercredi 15 juillet 2026, à son cabinet de travail, avec les Présidents des Assemblées provinciales de la République Démocratique du Congo.

Conduite par le Président de la Conférence des Présidents des Assemblées provinciales (COPAP-RDC), Papy Mantezolo, la délégation est venue remettre au Ministre, les conclusions et recommandations issues des assises de la COPAP-RDC, organisées à Kinshasa du 6 au 10 juillet 2026.

À cette occasion, les Présidents des Assemblées provinciales ont exprimé leur reconnaissance au Ministre Patrick Muyaya pour sa participation active en qualité de panéliste lors des travaux de la conférence. Ils ont également sollicité l'accompagnement du Gouvernement dans la mise en oeuvre des recommandations formulées afin de renforcer la gouvernance institutionnelle au niveau des provinces.

« Nous sommes venus présenter au Ministre les conclusions de nos assises et lui témoigner notre gratitude pour la qualité de sa contribution aux travaux. Son accompagnement sera déterminant pour la concrétisation des recommandations issues de cette conférence », a déclaré Papy Mantezolo, Président de l'Assemblée provinciale du Kongo Central et Président de la COPAP-RDC.

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En réponse, le Ministre Patrick Muyaya a réaffirmé la disponibilité du Gouvernement à soutenir cette dynamique de concertation entre les institutions nationales et provinciales. Il a, par ailleurs, invité les Présidents des Assemblées provinciales à demeurer mobilisés derrière le Président de la République dans la défense de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale.

« Eloko eleki intégrité territoriale eza te ! », a insisté Patrick Muyaya, le Porte-parole du Gouvernement, rappelant que le Président de la République demeure le principal rempart contre toute tentative de balkanisation de la République Démocratique du Congo et poursuit, avec détermination, le combat national face à l'agression rwandaise.

Saluant l'esprit de collaboration ayant marqué les échanges avec le Gouvernement, Papy Mantezolo a réaffirmé l'engagement des Assemblées provinciales à accompagner les efforts visant à préserver la cohésion nationale. « Les Assemblées provinciales demeurent pleinement engagées à jouer leur rôle institutionnel pour accompagner les actions du Gouvernement et contribuer à la consolidation de l'unité nationale », a-t-il souligné.

Le Président de la COPAP-RDC a également insisté sur la nécessité de maintenir un dialogue permanent entre les institutions afin d'assurer l'application effective des recommandations formulées. « Cette rencontre traduit notre volonté commune de renforcer la coopération entre les provinces et le Gouvernement national, dans l'intérêt supérieur de notre pays et de nos populations », a conclu Papy Mantezolo.

Cette audience a permis de consolider la collaboration entre le Gouvernement national et les Assemblées provinciales autour de la mise en oeuvre des recommandations de la COPAP-RDC, tout en réaffirmant leur engagement commun en faveur de la défense des intérêts supérieurs de la Nation.