Congo-Kinshasa: Au pays - Adolphe Muzito lance les Conférences de Performance pour préparer le budget 2027

Le Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget, Adolphe Muzito Mfumutshi, a officiellement lancé, ce lundi 13 juillet au Centre financier de Kinshasa, les Conférences de Performance consacrées à la préparation du projet de loi de finances (PLF) de l'exercice 2027. Cette étape s'inscrit dans le processus de modernisation de la gestion des finances publiques en République Démocratique du Congo et précède l'entrée en vigueur du budget-programme, prévue pour le 1er janvier 2028.

Cette réforme répond à la vision du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place la modernisation de l'administration publique et la culture de la performance au coeur de son action. Elle est conduite par le Gouvernement dirigé par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, engagé dans une transformation de la gouvernance publique fondée sur l'efficacité, la transparence et les résultats.

En ouvrant les travaux, le Vice-Premier ministre du Budget a rappelé l'importance de cette réforme et appelé les participants à poursuivre les efforts engagés pour réussir la transition vers un nouveau mode de gestion des finances publiques.

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« Les grandes réformes de l'État ne se décrètent pas; elles se construisent avec une méthode, rigueur et persévérance; elles reposent sur des institutions fortes et une administration responsable, ainsi qu'une culture permanente de la performance », a souligné le Vice-Premier ministre du Budget.

Il a ensuite insisté sur le rôle central des conférences de performance dans cette dynamique.

« Elles traduisent la volonté collective de faire du budget non plus un simple instrument de dépenses, mais un véritable outil de développement, de régularité et de création de valeur publique au service de nos concitoyens ».

Adolphe Muzito a également défendu le caractère inédit de cette édition, marquée par une implication beaucoup plus large des administrations publiques.

« L'année dernière, 21 ministères et secrétaires généraux avaient participé à cet exercice. Cette année, pour la première fois, l'ensemble des 43 ministères sectoriels, ainsi que les budgets annexes et les comptes d'affectation spéciale, prennent part aux conférences de performance. Cette évolution témoigne de l'appropriation progressive de la réforme par l'ensemble des institutions publiques.

Elle marque surtout la dernière conférence de performance avant l'entrée en vigueur effective du budget au programme, à compter du 1er janvier 2028 », a-t-il noté.

La Primature prend également part aux assises, signe de l'élargissement de cette réforme à l'ensemble des structures concernées. Cette forte mobilisation traduit la volonté du Gouvernement de généraliser la gestion axée sur les résultats dans toute l'administration publique.

Le secrétaire exécutif du Comité d'orientation de la réforme des finances publiques (COREF), Godefroid Misenga, a exprimé la confiance en ces termes :

« Monsieur le Vice-Premier ministre du Budget, je me retourne vers vous parce qu'à chaque fois que le destin vous a confié un mandat public, partout où vous avez été, vous avez laissé des marques permanentes de réformes que vous avez menées. Et aujourd'hui, une fois de plus, en tant que champion de la réforme, nous sommes convaincus que vous allez faire aboutir cette réforme majeure afin que le pays soit doté de la culture de performance et de l'obligation de rendre des comptes ».

Au terme de ces travaux, les administrations publiques, les budgets annexes et les comptes d'affectation spéciale disposeront d'outils renforcés pour améliorer la programmation budgétaire et préparer l'évaluation des performances à travers les rapports annuels de résultats.

Cette nouvelle édition intervient après la revue de qualité des maquettes programmatiques, organisée avec l'appui technique d'AFRITAC Centre et du Fonds monétaire international (FMI). Cet exercice a permis de consolider les maquettes des 43 ministères du pouvoir central, de la Primature, des budgets annexes et des comptes d'affectation spéciale institués par la loi de finances 2026.

Il a également contribué à améliorer la cohérence des programmes budgétaires, à renforcer les cadres de performance, à fiabiliser les objectifs ainsi que les indicateurs de résultats, tout en assurant une meilleure adéquation entre les politiques publiques, les priorités du Gouvernement et les ressources disponibles.

Les conférences de performance se poursuivront pendant dix jours. Les responsables des administrations publiques y affineront leurs objectifs stratégiques, leurs indicateurs de performance et leurs prévisions budgétaires afin de finaliser le projet de loi de finances 2027.