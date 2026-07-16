Congo-Kinshasa: Assemblée Nationale - L'Honorable Jean-Paul Ngabu Tsunde appelle à renforcer la lutte contre Ebola et à protéger les provinces non encore touchées

À l'issue de la séance plénière consacrée à l'audition du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale sur l'évolution de l'épidémie d'Ebola, le député national Jean-Paul Ngabu Tsunde, élu du territoire de Djugu dans la province de l'Ituri, a salué les efforts du Gouvernement tout en plaidant pour un renforcement urgent de la riposte sur le terrain.

L'élu de l'Ituri a rappelé que l'épidémie, provoquée par la souche Bundibugyo ebola virus, est passée en l'espace de deux mois d'une seule province touchée à cinq provinces, une évolution qu'il juge préoccupante. Selon lui, les 54 nouveaux cas confirmés pour une seule journée du 14 juillet témoignent de la gravité de la situation et du risque d'une propagation à l'ensemble du pays.

Jean-Paul Ngabu Tsunde a insisté sur la nécessité de renforcer le niveau opérationnel de la riposte, notamment les zones de santé, qu'il considère comme le maillon essentiel pour interrompre la chaîne de transmission. Il a recommandé le déploiement de personnel qualifié, la formation des infirmiers titulaires ainsi que des relais communautaires (RECO), chargés d'identifier rapidement les cas suspects et les personnes contacts afin d'assurer leur prise en charge dans les centres de transit et de traitement.

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Le député a également plaidé pour une stratégie préventive dans les provinces et les zones de santé encore indemnes, en mettant en place des dispositifs de surveillance, des mesures barrières et une préparation anticipée afin d'éviter l'extension de l'épidémie.

Tout en encourageant le Gouvernement et ses partenaires à poursuivre les efforts déjà engagés, l'élu de Djugu a appelé à une mobilisation nationale, estimant que la lutte contre Ebola est une responsabilité collective qui exige une action rapide et coordonnée pour protéger l'ensemble du territoire national.