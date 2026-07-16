Sénégal: Audit de la Fonction publique - Un dispositif spécifique en place à l'intention des agents mobilisés pour le Bac

Dakar — Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public annonce que dans le cadre de l'audit physique et biométrique des effectifs de la Fonction publique, les agents mobilisés pour l'examen du baccalauréat "peuvent bénéficier d'un audit sur rendez-vous ciblé", à travers un dispositif spécifique mis en place à leur intention.

"Dans le cadre de la poursuite des opérations de l'audit physique et biométrique des effectifs de la Fonction publique, le ministère chargé de la Fonction publique porte à la connaissance des agents ayant été mobilisés pour l'examen du baccalauréat et qui n'ont pas pu être audités [sur leur lieu de convocation ou au sein de leur service], qu'un dispositif spécifique est prévu à leur intention", peut-on lire dans un communiqué parvenu à l'APS.

Selon le texte, les agents concernés "peuvent bénéficier d'un audit sur rendez-vous ciblé, sous réserve de la présentation des pièces justificatives nécessaires", à savoir une convocation aux opérations du baccalauréat et un ordre de mission visé par l'autorité administrative compétente.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministère de la Fonction publique précise que les modalités pratiques de prise de rendez-vous ainsi que les lieux de passage seront communiqués aux agents concernés en temps utile, tout en remerciant "l'ensemble des agents de l'Etat pour leur engagement dans le bon déroulement des opérations d'audit".

Selon la tutelle, cet audit physique et biométrique vise notamment à permettre à l'État de disposer d'une base de données fiable, exhaustive et actualisée des personnels, en vue de la maîtrise des effectifs de la Fonction publique ainsi que de la rationalisation de la masse salariale.

Il s'inscrit dans l'optique de bâtir "une administration assainie et modernisée, seule garantie de meilleures conditions de travail et d'une reconnaissance juste du mérite", avait déclaré le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, lors de la cérémonie officielle de lancement, le 23 juin dernier.

Il avait présenté cette opération comme un levier de modernisation de l'administration et d'amélioration de la gestion des ressources humaines de l'État.