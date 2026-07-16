Sénégal: Les finances et la venue de Macky Sall à Dakar au menu des quotidiens

Dakar — Un financement reçu de la Banque mondiale, le vote de la Loi de finances rectificative, la venue de Macky Sall à Dakar, deux ans après avoir quitté le pouvoir, sont entre autres sujets abordés par les quotidiens reçus, jeudi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Concernant les finances, Le Soleil rapporte que le Sénégal "décroche 103 milliards de francs CFA" de la Banque mondiale.

"La Banque mondiale renforce son appui au Sénégal avec deux financements additionnels d'un montant global de 100 millions de dollars, soit environ 103 milliards de francs CFA. Ces ressources visent à soutenir le développement économique de la Casamance et de Kédougou tout en accélérant le désenclavement des principaux bassins agricoles du pays", souligne le journal.

Le Quotidien s'intéresse au vote de la Loi de finances rectificative et note qu'après deux reports successifs, "le Bureau de l'Assemblée nationale se réunit demain dans un climat politique particulièrement lourd".

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"Entre le rejet de la réforme constitutionnelle par le Conseil constitutionnel et le blocage suspect de la Loi de finances rectificative (LFR), les députés ouvrent une nouvelle séquence politique décisive", écrit le journal.

Les quotidiens abordent également la venue de l'ancien président de la République, Macky Sall, à Dakar, dans le cadre de sa campagne pour l'élection au poste de Secrétaire général de l'ONU.

"Après plusieurs mois passés à l'étranger, l'ancien président Macky Sall est attendu à Dakar demain dans l'après-midi. Si l'ancien chef de l'État souhaite donner à ce retour un caractère discret, ses partisans semblent avoir fait un tout autre choix. À l'Alliance pour la République (APR), les préparatifs s'accélèrent pour lui réserver un accueil populaire. Réunions de coordination, mobilisation des militants, veillée de +Ngoyane+ et retour remarqué de certaines figures du parti : tout indique que l'événement est appelé à marquer la relance politique de l'ancien parti au pouvoir", souligne L'As.

Selon Sud Quotidien, "Macky Sall revient, le débat s'invite".

"Deux ans après avoir quitté le palais de la République, Macky Sall foulera, de nouveau demain vendredi 17 juillet, le sol sénégalais. Officiellement, son déplacement qui ne durera que quelques heures ne s'inscrit pas dans une démarche de politique intérieure. Pourtant, cette visite éclair suffit à bousculer le paysage politique", estime Sud.

En politique, WalfQuotidien analyse la rencontre à Doha, entre Bassirou Diomaye Faye et Karim et titre "ce que gagne et perd le PDS".

"Le divorce consommé avec Ousmane Sonko, le Président Bassirou Diomaye Faye est en train de manoeuvrer. En sus des débauchages de militants, responsables et maires de l'APR, il est dans une logique de s'allier avec le Pds. Son tête-à-tête avec l'homme fort du PDS, Karim Wade, au Qatar en est une parfaite illustration. Rien n'est sorti de cette rencontre entre les deux hommes, mais elle est lourde de sens après l'annonce par le Président Diomaye de la création de sa formation politique", selon Walf.