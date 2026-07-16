Sénégal: ARTP - Un appel à candidatures lancé pour le poste de DG (Officiel)

Dakar — Le gouvernement du Sénégal a lancé un appel à candidatures pour le poste de directeur général de l'Autorité de régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), occupé par Dahirou Thiam en poste depuis le 30 mai 2024, a appris l'APS de source officielle.

"Le gouvernement de la République du Sénégal, après avoir procédé au recrutement par compétition des membres du Collège, lance un appel à candidature pour le poste de directeur général de l'ARTP", rapporte un avis publié par le Bureau d'information et de communication du gouvernement sur sa page officielle.

Selon la même source, cet appel est ouvert à tous les Sénégalais, conformément aux principes de transparence, d'égalité des chances et de mérite.

Elle indique que cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050, "pour lequel le gouvernement entend faire des secteurs des Télécommunications et des Postes un levier stratégique de transformation systémique".

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Le gouvernement révèle que cette ambition portée par le "New Deal technologique" vise à faire du Sénégal un leader de la révolution numérique dans un contexte marqué par l'accélération des mutations technologiques.

La régulation apparait ainsi comme un instrument nécessaire pour relever les nouveaux défis dans les secteurs des Télécommunications et des Postes.

Il précise que le profil recherché doit remplir un certain nombre de critères, notamment la bonne maîtrise des secteurs des télécommunications, du numérique ou des postes, idéalement dans le contexte sous-régional, régional et national.

Il est également attendu de lui la connaissance des mécanismes de régulation, la compréhension des enjeux liés à la transformation numérique, à la cyber sécurité, à la protection des données, à la souveraineté numérique et aux nouveaux modèles économiques.