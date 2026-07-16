Sénégal: La ville de Saint-Louis célèbre Ismaïla Sarr

Saint-Louis — Les autorités municipales de la ville de Saint-Louis (nord) ont célébré, mercredi, les performances individuelles de l'international sénégalais Ismaïla Sarr, qui figure dans le Top 50 des meilleurs du Mondial 2026, établi par le magazine américain The Atlantic.

Le sociétaire de Crystal Palace occupe la 27e place de ce classement établi mardi, mais qui peut encore évoluer avant la fin du Mondial.

Auteur de 4 buts et d'une passe décisive, Ismaïla Sarr est considéré par ce média comme le joueur le plus décisif du Sénégal lors du Mondial 2026.

Au lendemain de la publication de ce classement, le champion d'Afrique a été reçu en audience par les autorités municipales, mercredi, à l'initiative de l'adjoint au maire chargé du sport, Lamine Ndiaye.

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Dans une note publiée sur la page Facebook officielle du maire, la municipalité a tenu à rendre un vibrant hommage à toute l'équipe nationale, avec une mention particulière à Ismaïla Sarr, considéré comme une fierté de Saint-Louis. "Son parcours inspire notre jeunesse et honore toute notre ville", ajoute le texte.

La présence de Sarr dans ce Top 50 des meilleurs joueurs du Mondial, en étant le seul Sénégalais à figurer dans ce prestigieux classement, a été ainsi saluée.

Le Sénégal a été éliminé en seizièmes de finale du Mondial 2026 par la Belgique (2-3).

À l'image de plusieurs internationaux sénégalais, Ismaïla Sarr passe actuellement ses vacances dans sa ville natale de Saint-Louis.