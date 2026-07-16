Sénégal: Kaolack - La Fondation Sonatel offre une ambulance médicalisée au poste de santé de Mbitéyène Abdou

Kaolack — Le poste de santé de Mbitéyène Abdou, situé dans la commune de Ndiédieng, dans la région de Kaolack (centre), a reçu de la Fondation Sonatel une ambulance médicalisée réceptionnée mercredi.

Cet appui s'inscrit dans la volonté de la Fondation Sonatel de contribuer au renforcement du système de santé et à l'amélioration de l'accès aux soins pour les populations des zones les plus enclavées du Sénégal, selon un communiqué du donateur.

L'ambulance médicalisée devrait permettre d"'améliorer significativement" la prise en charge des évacuations sanitaires, de réduire les délais d'accès aux structures de référence et de renforcer la réponse aux urgences médicales au profit des habitants de Mbitéyène Abdou et des treize villages environnants, ajoute la Fondation Sonatel dans son communiqué.

Desservant un bassin de plus de 5 000 habitants et accueillant près de 2 000 patients chaque mois, le poste de santé de Mbitéyène Abdou joue un rôle important dans la prise en charge sanitaire dans cette zone caractérisée par son éloignement géographique et des difficultés d'accès qui compliquent les évacuations d'urgence, indique la même source.

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"En facilitant les évacuations sanitaires et la prise en charge des urgences, cette ambulance contribuera à sauver des vies et à renforcer les capacités du personnel de santé au bénéfice de milliers de personnes", peut-on encore lire dans ce communiqué.

Au-delà de cet appui, la Fondation Sonatel a réaffirmé son engagement à rapprocher les services essentiels des populations les plus vulnérables, en vue de "bâtir un Sénégal plus inclusif, plus solidaire et plus résilient".