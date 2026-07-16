Sénégal: Thiès - Une première promotion de 11 officiers sapeurs-pompiers et 15 sous-officiers stagiaires formés par l'ENSP

Thiès — L'École nationale des sapeurs-pompiers (ENSP) de Thiès a célébré la sortie d'une première promotion composée de 11 officiers sapeurs-pompiers et la fin du stage du premier brevet de prévention, suivi par 15 sous-officiers, mercredi, en présence du ministre de l'Intérieur Mouhamadou Makhtar Cissé.

Il s'agit là de la première promotion issue de la formation initiale d'officiers sapeurs-pompiers organisée au Sénégal depuis la création de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) en 2012.

La formation initiale d'officiers sapeurs-pompiers (FIO-SP) a été instaurée par un arrêté daté du 26 août 2025, fixant son organisation à l'École nationale des sapeurs-pompiers de Thiès.

"Cette promotion à l'honneur est forte de 11 stagiaires, dont huit officiers issus du concours direct", a précisé le commandant de l'École nationale des sapeurs-pompiers, Ansoumana Sagna.

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Selon Ansoumana Sagna, "les modalités pratiques de la mise en oeuvre de cette formation initiale sont définies par une instruction du général de brigade, commandant la BNSP".

Selon le commandant Sagna, elle répond à "une exigence majeure", celle de disposer d'officiers capables de tenir des emplois opérationnels, fonctionnels et organisationnels au sein des unités d'incendie et de secours, dans un environnement marqué par une évolution rapide des risques.

Face à la montée de risques "de plus en plus complexes", liés au développement économique, à la croissance urbaine, à l'augmentation démographique, aux dérèglements climatiques et à l'apparition de catastrophes sanitaires nouvelles, "la protection des populations impose des capacités de commandement plus solides et mieux adaptées aux réalités nationales", a-t-il dit.

Il renseigne que cette formation initiale d'officiers sapeurs-pompiers "déroulée à l'ENSP comporte cinq modules métiers et quatre modules connexes".

Elle est calibrée sur "un volume global de 1.322 heures, réparties sur 30 semaines, incluant notamment les enseignements métiers et les activités physiques".

À côté de cette formation initiale, le domaine de la prévention de la BNSP se renforce avec la fin du stage du premier brevet de prévention, a indiqué le commandant de l'ENSP.

"D'une durée de quatre semaines et composé de 15 stagiaires, il permet d'acquérir les compétences nécessaires pour la gestion des risques et la prévention, à travers la mise en oeuvre des moyens d'extinction, l'analyse du risque et la coordination des équipes de sécurité incendie", poursuit-il.

Pour le ministre de l'Intérieur Mouhamadou Makhtar Cissé, "ces deux formations permettent à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de disposer de nouveaux officiers, aptes à assurer les fonctions de chef d'unité d'incendie et ou d'adjoint au commandement d'unité pour ceux ayant effectué la FIO".

"Ces 15 sous-officiers pour la fonction de responsabilité départementale des activités de prévention et de prévision, cela nous rassure quant à la capacité de la BNSP de générer de mieux en mieux en quantité et en qualité suffisante des officiers aptes à assurer le commandement organique et opérationnel du niveau tactique sur le territoire national", a-t-il-dit.