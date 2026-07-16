Kenya: Les actifs de Koko Networks mis en vente après l'effondrement du marché des crédits carbone

Les administrateurs ont commencé à mettre en vente les actifs de Koko Networks, l'entreprise spécialisée dans les solutions de cuisson propres qui a cessé ses activités en janvier après que le Kenya a refusé de lui accorder l'autorisation nécessaire à la vente de ses crédits carbone.

PwC a lancé un appel à manifestation d'intérêt, avec une date limite fixée au 17 juillet, à l'intention des acquéreurs capables de réaliser des transactions d'une valeur supérieure à 15 millions de dollars. Ce seuil laisse présager la vente de la plateforme commerciale de Koko plutôt que la cession d'actifs distincts.

L'ensemble comprend des brevets, des conceptions matérielles, des logiciels et le système de cuisson à l'éthanol de l'entreprise. Il couvre également une usine de cuisinières et de cartouches de combustible située dans l'État du Gujarat, en Inde, ainsi que le réseau de distribution qui approvisionnait plus de 3 000 stations-service automatisées à travers le Kenya.

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Koko desservait environ 1,3 million de foyers et employait plus de 700 personnes avant d'être placée sous administration judiciaire. Son modèle économique consistait à utiliser les revenus issus des crédits carbone pour subventionner le bioéthanol et les cuisinières intelligentes. L'activité est devenue impossible à maintenir lorsque le Kenya a refusé de délivrer la lettre d'autorisation nécessaire à la vente de crédits sur certains marchés internationaux.

Fondée en 2013 par Gregg Murray, Koko avait bénéficié d'un soutien en fonds propres et en dette de la part d'investisseurs tels que le Climate Innovation Fund de Microsoft, Mirova, Verod-Kepple et Rand Merchant Bank. L'Agence multilatérale de garantie des investissements de la Banque mondiale avait également émis une garantie de 179,6 millions de dollars couvrant les investissements dans l'entreprise.

Points clés à retenir

La vente des actifs de Koko illustre le risque qu'il y a à bâtir une entreprise énergétique autour d'une seule source de revenus dépendante des politiques publiques. L'entreprise disposait de clients, d'usines, de stations-service et de technologies, mais le prix payé par les ménages reposait sur les revenus tirés des crédits carbone. Lorsque l'autorisation de l'État nécessaire à la vente de ces crédits ne s'est pas concrétisée, Koko n'a plus été en mesure de financer la subvention qui rendait son carburant abordable.

Cette faillite a touché les salariés, les investisseurs et les ménages, qui pourraient bien revenir au charbon de bois ou au kérosène. Elle soulève également des questions pour les projets de financement climatique à travers l'Afrique. Les revenus issus du carbone peuvent contribuer à financer des produits que les utilisateurs à faibles revenus ne peuvent pas se permettre, mais les porteurs de projets restent exposés aux changements de réglementation, aux règles de comptabilisation du carbone et à l'évolution de la demande des acheteurs.

Un acquéreur stratégique pourrait réutiliser la technologie et le réseau de distribution de Koko, mais il aurait besoin d'un nouveau modèle économique ou d'une voie d'accès aux autorisations de carbone. Cette cession permettra également de vérifier si l'infrastructure présente une valeur suffisante sans l'ancienne structure de financement de l'entreprise. Pour les investisseurs, la leçon à retenir est que des actifs d'exploitation solides ne suffisent pas à éliminer le risque lié aux autorisations lorsque l'activité dépend de l'action des pouvoirs publics.