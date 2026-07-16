Afrique de l'Ouest: BRVM - 5 actions en hausse notable - Sonatel et Crown Siem en tête

15 Juillet 2026
Daba Finance (Abidjan)

Mouvements significatifs sur la BRVM

Le marché boursier régional, la BRVM, a récemment vu cinq de ses actions enregistrer des mouvements de prix notables, signalant une activité positive pour les investisseurs intéressés par l'Afrique de l'Ouest. Ces performances soulignent la vitalité de certains secteurs et l'intérêt croissant pour les opportunités d'investissement locales.

Les principaux moteurs de croissance :

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  • Sonatel Senegal (SNTS) : Le géant des télécommunications a mené la danse avec une augmentation impressionnante de +14.44% sur 30 jours. Sonatel, cotée à 32500 XOF, démontre une forte dynamique de marché, avec un volume en hausse de 77.15%.
  • Crown Siem Côte d'Ivoire (SEMC) : Cette action a bondi de +13.7% sur 7 jours pour atteindre 1535 XOF. Malgré une légère baisse sur 30 jours (-2.85%), sa performance à court terme est remarquable.
  • Bollore Transport & Logistics (SDSC) : L'entreprise de logistique a progressé de +7.22% sur 7 jours, s'établissant à 2525 XOF. Sa tendance à long terme est également positive, avec une hausse de +62.38% sur 180 jours.
  • Loterie Nationale du Benin (LNBB) : L'action a augmenté de +6.4% sur 7 jours, atteignant 4320 XOF, avec un volume en forte augmentation de 107.29%.
  • Safca Côte d'Ivoire (SAFC) : Enfin, Safca a affiché une hausse de +6.32% sur 7 jours, cotée à 4540 XOF.

Ces mouvements reflètent une période dynamique pour la BRVM, offrant des perspectives intéressantes pour les investisseurs. Il est crucial de noter que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Daba Finance s'engage à fournir des informations de marché de haute qualité pour vous aider à naviguer sur ces marchés.

Ceci ne constitue pas un conseil financier. Toute décision d'investissement doit être prise après une analyse approfondie.

Points clés à retenir

Cinq actions de la BRVM ont affiché des mouvements de prix significatifs. Sonatel (SNTS) a enregistré une hausse de +14.44% sur 30 jours. Crown Siem Côte d'Ivoire (SEMC) a bondi de +13.7% sur 7 jours. Loterie Nationale du Benin (LNBB), Safca Côte d'Ivoire (SAFC), et Bollore Transport & Logistics (SDSC) ont également progressé.

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