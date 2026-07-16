Ile Maurice: Marche citoyenne pour dire non au harcèlement scolaire

Les rues de Curepipe ont résonné, ce jeudi 16 juillet, d'un message d'unité et de solidarité à l'occasion d'une marche de sensibilisation contre le harcèlement scolaire organisée par la Parent-Teacher Association (PTA) du collège Saint-Joseph, en collaboration avec la direction de l'établissement et le Service diocésain de l'éducation catholique.

Accompagnés d'une fanfare, de banderoles et de slogans appelant au respect et à la bienveillance, des centaines d'élèves, de parents, d'anciens élèves, d'enseignants ainsi que des membres de la communauté éducative ont défilé pour affirmer que le harcèlement, la violence, l'intimidation et toute forme de discrimination n'ont pas leur place en milieu scolaire.

La mobilisation a également rassemblé des élèves et des représentants d'autres établissements de la région, témoignant d'un engagement collectif en faveur d'un environnement d'apprentissage plus sûr et inclusif. Le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, et celui du Commerce, Michaël Sik Yuen, se sont joints à cette initiative citoyenne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Diana Ami-Lepois, présidente de la PTA du collège Saint-Joseph, cette marche a eu pour objectif d'envoyer un message fort : aucun élève ne devrait subir le harcèlement, et chacun a le devoir de promouvoir le respect, l'écoute, la solidarité, la responsabilité et le bien-être au sein des écoles.