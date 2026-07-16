Ile Maurice: Une haute responsable américaine au pays pour signer les Accords Artemis

La sous-secrétaire adjointe d'État chargée des Affaires africaines, Sarah Troutman, est à Maurice cette semaine pour renforcer l'engagement commercial entre les deux pays et explorer de nouvelles opportunités de partenariat. Elle assistera à la signature par Maurice des Accords Artemis, rejoignant les États-Unis et 69 autres nations dans un cadre de coopération pacifique dans l'espace, ainsi qu'à celle d'un Accord de soutien logistique mutuel renforçant la coopération en matière de sécurité, de gestion des catastrophes et d'aide humanitaire.

Aux côtés du président de la République, Dharam Gokhool, elle a visité ce matin le chantier de la nouvelle ambassade américaine à Bagatelle où a été marqué l'achèvement structurel de l'installation d'accueil du public - un investissement présenté comme celui d'un siècle symbolisant le partenariat durable entre les deux pays.

Sa visite portera aussi sur les préparatifs de l'U.S.-Africa Business Summit, que Maurice accueillera du 6 au 9 décembre, réunissant responsables gouvernementaux, chefs d'entreprise et investisseurs des États-Unis et d'Afrique pour renforcer les échanges commerciaux et l'investissement.

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Cette visite illustre l'engagement continu de Washington à approfondir ses relations commerciales avec Maurice et à soutenir une relation économique dynamique et mutuellement bénéfique.