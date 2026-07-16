Ile Maurice: Bernard Yen - «Il faut comparer les pensions avec les chiffres de 2030, non de 2026»

interview

Adrien Duval affirme qu'il est financièrement plus avantageux de prendre sa pension à 60 ans. Est-ce que les chiffres et les calculs actuariels confirment cette affirmation ?

Normalement non. En moyenne, ceux qui choisissent la pension plus tôt recevront moins par mois sur une plus longue période, tandis que ceux qui choisissent la pension plus tard recevront plus mais sur une période plus courte. La somme totale dans les deux cas en termes réels sera la même en moyenne.

Si une personne touche Rs 11 589 par mois à partir de 60 ans et que ce montant reste fixe, quel sera son pouvoir d'achat réel dans dix ou 20 ans avec l'inflation ?

L'exemple de Rs 11 589 à 60 ans contre Rs 16 555 à 65 ans est basé sur les valeurs en 2026 pour un cas hypothétique en 2030, quand la transition de l'âge d'éligibilité de 60 à 65 ans sera complète. En réalité, ces deux chiffres augmenteront chaque année au taux de l'inflation. Le pouvoir d'achat de ces deux montants devrait donc rester le même dans dix ou 20 ans.

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En comparant les pensions de Rs 16 555, Rs 11 589 et l'ancienne promesse de Rs 21 500, quelle est la différence réelle en termes d'argent reçu par un retraité sur toute sa vie ?

La comparaison de ces trois chiffres illustre à quel point il faut faire attention avec l'inflation. Comme je viens de le souligner, les Rs 11 589 et Rs 16 555 sont applicables en valeurs de2026 et non pas en 2030. Ces deux montants seront peutêtre Rs 13 300 et Rs 19 000 si l'inflation est à 3,5 % par an entre 2026 et 2030. Le chiffre de Rs 21 500 a été mentionné en 2024 comme étant applicable pour 2029 ou 2030. Il faut donc comparer ce chiffre avec ceux de 2030 et non pas 2026. Si l'inflation est de 7 % par an entre 2026 et 2030 par exemple, les Rs 16 555 deviendront Rs 21 500 en 2030 !