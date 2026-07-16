Ile Maurice: La «Trianon Link Road» promet un trafic plus fluide à Saint-Jean

Le tronçon Pellegrin-Trianon, inauguré hier par le ministre des Infrastructures nationales Ajay Gunness, est désormais ouvert à la circulation. Réalisé pour un coût de Rs 43 millions, il doit désengorger Saint-Jean en offrant aux automobilistes bloqués au rondpoint d'Ébène une alternative plus fluide. En pratique, les riverains et les navetteurs devraient gagner du temps aux heures de pointe et voir une diminution des files près du carrefour, facilitant ainsi l'accès aux zones commerciales et résidentielles avoisinantes.

Cette nouvelle route Pellegrin-Trianon, longue de 300 mètres et large de 7,5 mètres, commence au bâtiment APEIM et se termine sur un rond-point reliant Terre-Rouge-Verdun. Elle offre une connexion directe entre Ebène et les régions de Pellegrin et Petit Camp. Le projet, réalisé par Gamma-Construction, a été lancé en août de l'an dernier et achevé cette année en juin.

Le ministre a profité de cette occasion pour aussi rappeler l'importance du projet M4 pour l'Est de l'île. Financé par le gouvernement indien à hauteur de Rs 10,8 milliards, l'autoroute traversera plusieurs régions rurales, notamment Rivière-du-Rempart et Bel-Air. Selon lui, ce tracé renforcera la connectivité entre les territoires, stimulera l'économie locale et améliorera l'accès aux services pour les populations rurales : marchés, écoles, centres de santé et sites touristiques.

Sur le plan environnemental, Ajay Gunness a répondu aux critiques en citant une opposition persistante envers le M4. Il a souligné qu'il partageait la préoccupation pour l'environnement et a rappelé que, bien que le projet soit exempté d'un certificat d'EIA depuis 2022, son ministère a néanmoins commandé une étude d'impact environnemental. Cette démarche vise à identifier les risques et proposer des mesures d'atténuation afin de concilier développement et protection des milieux naturels.

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Direction Flic-en-Flac

Après l'inauguration, le ministre Ajay Gunness s'est rendu à Flic-en-Flac pour constater l'avancement des travaux du contournement de l'avenue Crécerelle, qui s'achèvera près de l'hôtel Manisa, sur la route côtière. Ce projet, estimé à Rs 160 millions, est entièrement financé grâce aux économies réalisées lors de la construction d'un pont à Beaux-Songes, dans le cadre de l'autoroute reliant La Vigie à Cascavelle. Le ministre a précisé que la route devrait être prête d'ici le mois d'octobre.

Soucieux des inquiétudes relatives à la protection de la faune, et plus particulièrement des cerfs, Ajay Gunness a annoncé que la Road Development Authority (RDA) installera des clôtures de chaque côté de la nouvelle voie. Il a précisé que son ministère va chercher une coopération avec Médine et d'autres entreprises du privé pour embellir la route. Ces mesures visent à concilier le développement des infrastructures et la protection des espèces locales.

Le ministre a également évoqué un autre projet pour Flic-en-Flac : une nouvelle voie permettant d'accéder directement à Tamarin. Les terrains nécessaires seront alloués par Medine et un protocole d'accord sera prochainement signé entre le ministère et l'entreprise.

Ben Rommaldawo, président des Forces Vives de Flic-en-Flac, a exprimé sa satisfaction. Il a rappelé que Flic-en-Flac est aujourd'hui un cul-de-sac, avec une seule voie d'accès et de sortie. Il a aussi souligné l'importance du projet pour l'économie locale : «Nous avons 14 hôtels à Flic-en-Flac, les hôteliers et les habitants accueilleront favorablement ces améliorations.»