Ile Maurice: Reza Uteem défend la procédure de redéploiement

Le ministre du Travail et des relations industrielles, Reza Uteem, a indiqué qu'une enquête menée par son ministère, à la suite d'une plainte déposée par un ancien employé de Froid des Mascareignes Ltd, n'a révélé aucune irrégularité dans le processus de redéploiement mis en oeuvre par l'entreprise. Il répondait à une question du député Kaviraj Rookny.

Selon le ministre, la plainte, déposée le 25 mai 2026, faisait état d'une démission sous la contrainte ainsi que de la signature d'un compromise agreement. L'enquête du ministère a établi que l'entreprise organisait le redéploiement de 16 employés dans le cadre d'une restructuration pour raisons économiques. Reza Uteem a précisé que cette démarche s'est déroulée en concertation avec un syndicat du secteur privé.

Trois employés ont accepté un redéploiement au sein de l'entreprise, deux autres ont été transférés dans une autre société, et les 11 restants ont choisi de percevoir une compensation négociée avec leur syndicat en signant un accord de compromis. L'employé à l'origine de la plainte figure parmi ces 11 personnes. Le ministre a toutefois expliqué que cet employé estime avoir été licencié de manière injustifiée en vertu de l'article 72 de la Workers' Rights Act.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a ainsi saisi le Redundancy Board afin de réclamer une indemnité de licenciement. À ce jour, a indiqué Reza Uteem, le Redundancy Board n'a reçu qu'une seule demande, déposée le 6 juillet 2026 par cet ancien salarié. Aucune autre plainte n'a été enregistrée. L'affaire devait être appelée pour la première fois hier.

Interpellé par Kaviraj Rookny sur la nécessité d'accorder une attention particulière aux travailleurs concernés, qu'il considère comme particulièrement vulnérables, le ministre a assuré qu'il suivrait ce dossier de près. Il a également lancé un appel aux autres anciens employés concernés : «S'ils pensent l'avoir fait sous la contrainte, ils peuvent toujours venir à mon ministère et nous les assisterons», a déclaré Reza Uteem.