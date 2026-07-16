Sénégal: Electricité, gaz et eau - La production progresse de 10,3% en mai 2026

La production d'électricité, de gaz et d'eau a enregistré une hausse de 10,3 % au moins de mai 2026 par rapport au même mois de 2025, confirmant la bonne dynamique de ce segment des activités industrielles.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette progression est principalement portée par la production d'électricité et de gaz, en hausse de 10,6%, ainsi que par la production d'eau, qui affiche une augmentation de 9,6% sur la période sous revue.

La tendance reste favorable depuis le début de l'année. En effet, sur les cinq premiers mois de 2026, la production d'électricité, de gaz et d'eau a progressé de 9,5% par rapport à la période correspondante de 2025.

Ces résultats confirment la contribution positive des activités énergétiques et de distribution d'eau à la performance globale de l'industrie, dans un contexte marqué par des évolutions contrastées selon les différentes branches du secteur.