Sénégal: Industries manufacturières - La production hausse de 5,9% au mois de mai

Au Sénégal, les industries manufacturières ont poursuivi leur dynamique de croissance en mai 2026, avec une progression de 5,9% de leur production par rapport à la même période de 2025.

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information, explique que cette hausse est portée par les bonnes performances de plusieurs branches d'activité.

Elle souligne que la hausse est principalement soutenue par la fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques, dont la production a bondi de 19,7%, ainsi que par la fabrication de produits agroalimentaires (+12,7%) et celle de papier et carton (+9,2%).

En revanche, certains segments ont enregistré des contre-performances. La production des produits du raffinage et de cokéfaction a reculé de 36,5%, celle des produits métallurgiques et de fonderie de 24,6%, tandis que la fabrication des matériaux minéraux a légèrement diminué de 0,3%.

Sur les cinq premiers mois de 2026, la tendance demeure favorable. La production manufacturière affiche une progression cumulée de 7,4% par rapport à la même période de 2025, confirmant la résilience du secteur malgré les difficultés rencontrées par certaines branches industrielles.