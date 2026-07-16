Sénégal: Industries manufacturières - La production hausse de 5,9% au mois de mai

16 Juillet 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

Au Sénégal, les industries manufacturières ont poursuivi leur dynamique de croissance en mai 2026, avec une progression de 5,9% de leur production par rapport à la même période de 2025.

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information, explique que cette hausse est portée par les bonnes performances de plusieurs branches d'activité.

Elle souligne que la hausse est principalement soutenue par la fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques, dont la production a bondi de 19,7%, ainsi que par la fabrication de produits agroalimentaires (+12,7%) et celle de papier et carton (+9,2%).

En revanche, certains segments ont enregistré des contre-performances. La production des produits du raffinage et de cokéfaction a reculé de 36,5%, celle des produits métallurgiques et de fonderie de 24,6%, tandis que la fabrication des matériaux minéraux a légèrement diminué de 0,3%.

Sur les cinq premiers mois de 2026, la tendance demeure favorable. La production manufacturière affiche une progression cumulée de 7,4% par rapport à la même période de 2025, confirmant la résilience du secteur malgré les difficultés rencontrées par certaines branches industrielles.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.