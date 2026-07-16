Afrique de l'Ouest: UEMOA - Les intentions d'émissions de titres publics par les Etats chiffrées à 2 547 milliards de FCFA pour le 3ème trimestre 2026.

Le volume trimestriel provisoire des émissions de titres publics par les Etats de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) sur le marché financier régional au titre du 3eme trimestre 2023, a été chiffré à 2 547 milliards de FCFA, a annoncé aux investisseurs Mme Oulimata Ndiaye Diassé Directeur de UMOA-Titres.

Dans sa note aux investisseurs, Mme Diassé estime en effet que « Sur ces trois mois, les intentions font état d'un montant de 2 547 milliards de FCFA dont : 774 milliards de FCFA au titre des bons assimilables du trésors ; 1773 milliards de FCFA au titre des obligations assimilables du Trésor.»

Dans le calendrier détaillé qui a été élaboré par la direction de UMOA-Titres, les intentions d'émissions diffèrent d'un Etat à un autre.

Par ordre d'importance, la Côte d'Ivoire apparait comme le plus grand émetteur de la zone, tous titres confondus avec 590,77 milliards de FCFA, suivie par le Sénégal 555 milliards, le Mali 427,28 milliards, le Burkina Faso 314 milliards, le Niger 235,65 milliards, le Bénin 202 milliards, le Togo 152 milliards et la Guinée Bissau 70 milliards.