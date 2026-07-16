Ethiopie: Le ministre d'État Semereta et le commissaire européen Síkela discutent du renforcement de leur partenariat stratégique

Addis Ababa — La ministre d'État aux Finances, Semereta Sewasew, et le commissaire européen chargé des partenariats internationaux, Jozef Síkela, se sont entretenus sur le renforcement du partenariat stratégique entre l'Éthiopie et l'Union européenne, les discussions ayant porté principalement sur le commerce, les investissements, le financement du développement et la transformation économique durable.

Selon un message publié sur les réseaux sociaux, la ministre d'État Semereta a, au cours de cette rencontre, exprimé la gratitude de l'Éthiopie pour le récent accord d'appui budgétaire conclu avec l'Union européenne, le qualifiant de marque de confiance forte envers le programme de réformes en cours du pays et son engagement en faveur de la stabilité macroéconomique, de la croissance durable et de l'amélioration des résultats en matière de développement.

Elle a souligné les efforts continus de l'Éthiopie pour renforcer la gouvernance économique et la gestion des finances publiques grâce à des réformes visant à améliorer la crédibilité budgétaire, la transparence, la responsabilité et la gestion des investissements publics, tout en créant un environnement plus prévisible pour les partenaires de développement et les investisseurs.

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Les deux parties ont convenu que les relations entre l'Éthiopie et l'UE évoluent vers un partenariat stratégique plus large, porté par une coopération économique renforcée, une intensification des échanges commerciaux, la promotion des investissements et l'engagement du secteur privé.

Mme Semereta a déclaré que l'Éthiopie cherchait à attirer davantage d'investissements européens dans des secteurs prioritaires, notamment les énergies renouvelables, l'industrie manufacturière, la transformation agricole, la logistique, la transformation numérique et le développement industriel.

Les discussions ont également porté sur les possibilités d'aligner les priorités d'investissement de l'Éthiopie sur la stratégie « Global Gateway » de l'Union européenne, en tirant parti des financements mixtes, des garanties et des partenariats avec des entreprises et des institutions financières européennes afin de mobiliser davantage d'investissements du secteur privé.

La ministre d'État a souligné l'importance stratégique du projet d'aéroport international de Bishoftu, le décrivant comme un investissement transformateur qui renforcera la connectivité régionale, les capacités aériennes et le réseau logistique de l'Éthiopie, tout en consolidant le rôle du pays en tant que porte d'entrée pour le commerce et l'investissement en Afrique.

Elle a invité les entreprises, les investisseurs et les partenaires techniques européens à s'impliquer davantage dans la mise en oeuvre et l'exploitation du projet.

Mme Semereta a également souligné l'importance du secteur du café en Éthiopie en tant que pilier de l'économie d'exportation du pays et a proposé la création d'une plateforme de partenariat Éthiopie-UE sur le café afin de promouvoir des chaînes d'approvisionnement durables, traçables et à valeur ajoutée grâce à une collaboration plus étroite entre les gouvernements, les investisseurs, les institutions financières et les entreprises du secteur du café.

Concernant le règlement de l'Union européenne sur la déforestation (EUDR), elle a souligné l'importance d'une coopération continue afin de garantir que les exigences en matière de durabilité soutiennent, plutôt qu'elles n'entravent, le secteur du café éthiopien, en renforçant les systèmes de traçabilité, en soutenant les petits exploitants agricoles, en mobilisant des investissements et en préservant les exportations de café éthiopien vers le marché européen.

La ministre d'État a en outre informé la commissaire Síkela de la prise de présidence par l'Éthiopie de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OACPS), soulignant que cela constituait une occasion de renforcer la coopération entre l'Afrique et l'UE dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'action pour le climat, du développement durable et des financements innovants.

Elle a également informé la commissaire des préparatifs de l'Éthiopie en vue d'accueillir la COP32 et a invité l'Union européenne à renforcer la coopération en matière de financement climatique, d'investissements verts et d'initiatives de développement résilientes face au changement climatique.

La réunion s'est conclue par la réaffirmation, par les deux parties, de leur engagement à approfondir davantage le partenariat stratégique entre l'Éthiopie et l'Union européenne et à traduire leur vision commune en initiatives concrètes favorisant l'investissement, l'innovation, la croissance économique durable et la prospérité partagée.