Cameroun: Le pays dévoile un plan de restructuration d'une filière or accusée d'opacité

Au Cameroun, alors que les dénonciations sur l'opacité de la gestion de l'or ne faiblissent pas dans les médias et sur les réseaux sociaux, le gouvernement a présenté le 15 juillet son plan de restructuration du secteur. Une communication gouvernementale menée notamment par Fuh Calistus, dont le ministère de l'Industrie, des mines et du développement technologique est pointé du doigt par plusieurs acteurs de la filière aurifère.

Lors de son intervention, le ministre de la Communication du Cameroun René Sadi a d'abord posé un diagnostic clair : le secteur minier, moteur du développement du pays, va mal. Il a aussi appelé à plus de clarté autour de la gestion de l'or, mercredi 15 juillet 2026 à Yaoundé : « L'abondance de nos richesses ne saurait en aucun cas justifier le désordre ou l'anarchie, voire la spoliation de nos avoirs communs », a-t-il lancé.

Porosité des frontières

Ces derniers mois, la gestion de l'or au Cameroun a en effet été décriée par des ONG et dans les médias. Certaines autorités du pays sont même pointées du doigt par les internautes.

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Mais, selon Fuh Calistus, ministre de l'Industrie, des mines et du développement technologique, ce qui rend complexe le contrôle de la gestion de l'or, c'est le fait que 90 % de la production est semi-mécanique, avec des opérateurs qui déclarent de faibles quantités.

Il a aussi déploré la porosité au niveau des frontières, notamment des aéroports.

Le gouvernement a ainsi annoncé une série de mesures visant à restructurer le secteur aurifère, comme par exemple avec un prélèvement de taxes sur les différents sites, par la Société nationale des mines et douanes.

« La transparence doit être engagée dans la collecte de l'or »

« La transparence, avec l'implication de plusieurs services, doit être engagée dans la collecte de l'or, a insisté Fuh Calistus. Si c'est fait, celui qui a produit l'or a un certificat d'exportation qu'il va donner à celui qui achète l'or. Et si on n'a pas ces papiers, l'or doit être saisi ».

Une nouvelle restructuration de la filière, suivie d'une industrialisation, permettrait à l'or, selon le ministre, de générer plus de 1 000 milliards de francs CFA - 1,52 milliard d'euros - par an, pour le seul secteur aurifère, soit plus que le pétrole.