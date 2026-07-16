Sénégal: Lancement d'un Mouvement des Cadres Patriotes pour la République - Pour accompagner la Vision du pays2050

Un collectif de hauts cadres sénégalais, composé de ministres, de directeurs généraux, d'universitaires, de chercheurs, d'entrepreneurs, de responsables de la société civile et de membres de la diaspora, a officiellement lancé le Mouvement des Cadres Patriotes pour la République (CPR). À travers une déclaration commune signée à Dakar, les initiateurs affirment leur volonté de mettre leurs compétences au service de la réussite de la Vision Sénégal 2050 portée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Dans leur déclaration, les signataires estiment que le Sénégal traverse une période décisive de son histoire, marquée par d'importants défis économiques, sociaux, institutionnels et géopolitiques. Ils soutiennent que la transformation du pays ne peut reposer uniquement sur l'action des institutions publiques, mais nécessite également la mobilisation des compétences nationales et de la diaspora.

Le CPR se présente comme un espace « ouvert, inclusif et républicain » destiné à fédérer les expertises autour de l'intérêt général. Les membres s'engagent notamment à mettre leur expérience au service exclusif de la Nation, à promouvoir une culture de l'excellence, de l'éthique et de la responsabilité, à contribuer à l'élaboration de propositions de réformes publiques et à soutenir les initiatives favorisant l'emploi, l'industrialisation, la souveraineté alimentaire, le développement territorial, l'innovation et la transformation numérique.

Le mouvement entend également participer à la vulgarisation des politiques publiques, renforcer la cohésion sociale, accompagner les jeunes, les femmes, les entrepreneurs ainsi que les collectivités territoriales et promouvoir une gouvernance fondée sur le mérite, la transparence et la redevabilité.

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Dans un appel solennel, les initiateurs invitent l'ensemble des cadres de l'administration, universitaires, chercheurs, ingénieurs, médecins, juristes, enseignants, entrepreneurs, agriculteurs, femmes engagées, jeunes et membres de la diaspora à rejoindre cette dynamique. Selon eux, « le temps de l'action est venu » et la mobilisation des compétences constitue un levier essentiel pour bâtir « un Sénégal souverain, juste, prospère et durable ».

La déclaration est portée par une liste de 128 signataires issus de divers secteurs de la vie publique et privée. Figurent notamment plusieurs membres du gouvernement, des directeurs généraux d'établissements publics, des responsables d'agences nationales, des universitaires, des experts, des élus locaux et des représentants de la société civile.

À travers cette initiative, les promoteurs du Mouvement des Cadres Patriotes pour la République affichent leur ambition de constituer un cadre de réflexion, de propositions et d'accompagnement des politiques publiques, en mettant la compétence et le patriotisme au coeur de l'action publique.