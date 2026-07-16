Sénégal: Infrastructures et développement rural - 140 millions USD pour désenclaver les zones agricoles

La Banque mondiale a approuvé un financement de 140 millions USD pour renforcer la connectivité routière dans les zones agricoles du nord et du centre du Sénégal. Ce second financement additionnel vise à désenclaver des zones agricoles stratégiques et à rapprocher les populations rurales des marchés, des services essentiels et des opportunités économiques.

La Banque mondiale a validé un second financement additionnel de 119,6 millions d'euros, équivalent à 140 millions de dollars, en faveur de la République du Sénégal, dans le cadre du Projet de Connectivité des Zones de Production Agricoles dans le Nord et le Centre du Sénégal (PCZA).

« Mobilisé à travers l'Association internationale de développement (IDA) et complété par une contribution de 2 millions de dollars du gouvernement du Sénégal, ce soutien porte l'investissement total du projet à 470,8 millions de dollars, au bénéfice direct d'environ 570 000 personnes », rapporte un communiqué de la Banque Mondiale qui nous est parvenu.

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Selon l'institution financière, ce financement vient consolider les acquis du projet, qui a déjà permis la construction et la réhabilitation de 414 km de routes intégrant une résilience renforcée et l'amélioration de l'accès aux services socio-économiques pour 350 000 personnes. Il permettra aussi d'étendre ces résultats à deux corridors économiques clés reliant Koussanar à Koumpentoum et Tambacounda à Dianké Makha, où l'agriculture et l'élevage constituent les principales sources d'activité économiques.

« En facilitant l'accès aux bassins de production, aux marchés et aux infrastructures communautaires, le projet devrait favoriser de nouvelles opportunités d'emploi et de revenus, en particulier pour les jeunes, les femmes entrepreneuses et les acteurs des chaînes de valeur agricole. Aligné sur la Vision Sénégal 2050 et la Stratégie nationale de développement 2025-2029, il soutient une croissance territoriale plus inclusive, résiliente et créatrice d'emplois », explique-t-on dans le document.

Le projet s'articule autour de trois axes complémentaires. Le premier prévoit la réalisation de 171 km de routes revêtues et de 104 km de pistes en latérite, intégrant des normes de résilience climatique intégrées. Le deuxième concerne la construction d'infrastructures communautaires situées dans un rayon de 5 km des routes réalisées, notamment des plateformes de transformation agricole destinées aux femmes, des aires de stockage, des espaces de marché, des points d'eau et des équipements scolaires et sanitaires.

Le troisième est consacré au renforcement des capacités institutionnelles des acteurs en matière de sécurité routière et de gestion du patrimoine routier, grâce à des sessions de formation et à l'acquisition d'outils de gestion et de contrôle répondant aux standards internationaux.

En assurant la connexion d'environ 221 000 habitants des deux nouveaux corridors aux marchés régionaux et aux services essentiels, ce deuxième financement additionnel contribuera à renforcer les dynamiques économiques locales et à faciliter l'intégration des producteurs ruraux dans des chaînes de valeur plus performantes en phase avec l'initiative AgriConnect.

La mise en oeuvre est confiée à l'Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE), sous la tutelle du ministère des Infrastructures.