Sénégal: Ralliement politique a la coalition « Diomaye Président » - Le maire de Diass, Mamadou Ndione, rejoint la dynamique

Mamadou Ndione, maire de la Commune de Diass et président du Bloc Engagé pour l'Unité et la Gloire du Sénégal (« Beug Sénégal »), a annoncé son soutien actif à l'action du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

À l'issue d'une audience accordée par le Chef de l'État, l'édile de Diass, Mamadou Ndione, a indiqué avoir été particulièrement sensible à l'appel au rassemblement des forces vives de la Nation, lancé par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans un contexte marqué par des contraintes économiques et budgétaires, des attentes sociales pressantes et des défis sécuritaires régionaux.

« Lorsque l'intérêt supérieur de la Nation est en jeu, les clivages politiques doivent s'effacer devant l'exigence de servir le Sénégal », a déclaré M. Ndione, dans un communiqué de presse publié, justifiant sa décision de placer l'intérêt général au-dessus des intérêts individuels.

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Au cours de l'entretien, le maire de Diass dit avoir soumis à la haute attention du président de la République plusieurs dossiers fonciers stratégiques relevant de sa commune, notamment ceux liés au Pôle urbain Dagga-Kholpa, au Titre foncier n°1315 (zone de servitude aéroportuaire), à l'assiette du Port de Ndayane, ainsi qu'au site de l'ancienne gare des gros porteurs.

M. Ndione a également plaidé pour une prise en charge durable des besoins essentiels des populations de Diass : accès à l'eau potable, assainissement (notamment le dalot de Diass), électrification, infrastructures routières et planification urbaine. Il a aussi insisté sur la nécessité d'un accompagnement social et environnemental face aux impacts générés par la Zone économique spéciale (ZES) et le futur port en eau profonde.

Selon le communiqué, le président de la République a fait preuve d'une « écoute attentive » et d'une « volonté clairement affirmée » d'apporter des réponses concertées et durables à ces préoccupations.

À son retour de l'audience, Mamadou Ndione a réuni les responsables de son parti, « Beug Sénégal ». Après de « fructueux échanges, ceux-ci ont unanimement approuvé cette nouvelle orientation politique », estimant que les circonstances actuelles commandent le rassemblement des énergies plutôt que leur dispersion.

Élu en 2022 à la tête de municipalité de Diass, sous la bannière du parti « Euleuk Sénégal », M. Ndione affirme rester fidèle à ses valeurs fondamentales : la proximité avec les populations, la défense des intérêts de Diass, le sens de l'État et l'attachement indéfectible à la République.

« Je fais le choix de Diass, je fais le choix du Sénégal, je fais le choix de l'unité au service de notre peuple. Je fais le choix d'accompagner le président de la République dans l'intérêt du Sénégal », a-t-il conclu.

Ce ralliement intervient alors que le Chef de l'État poursuit sa mobilisation des compétences nationales en perspective du lancement de son parti politique mais aussi pour son programme de redressement et de transformation du Sénégal.