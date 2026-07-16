Sénégal: Transports urbains - Projets structurants du CETUD - Le ministre Abdou Lahat Ndiaye rassuré par l'état d'avancement

Le ministre des Transports terrestres et aériens, Abdou Lahat Ndiaye, a effectué hier, mercredi 15 juillet 2026, une visite de terrain sur plusieurs projets structurants pilotés par le Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD), dont le futur Centre d'exploitation et de maintenance de bus au gaz de Keur Massar Sud. Une tournée qui a conforté le ministre dans la stratégie du Sénégal en faveur d'un système de transport collectif moderne, durable et intégré.

À l'issue de la visite, Abdou Lahat Ndiaye s'est dit « rassuré » par les infrastructures en cours de développement. « Je sors de cette visite avec un sentiment de satisfaction, mais surtout avec davantage de confiance dans le secteur. Ce que j'ai vu me convainc que le Sénégal est résolument engagé dans la mise en place d'un système de transport public moderne, durable et intégré », a-t-il déclaré.

Le ministre a particulièrement insisté sur le choix du gaz naturel liquéfié (GNL) pour alimenter la future flotte de bus basée à Keur Massar. Selon lui, cette orientation répond aux impératifs de la transition énergétique tout en offrant des perspectives économiques importantes. « Au-delà des aspects écologiques, le recours au gaz permettra de réduire les coûts d'exploitation. Nous pouvons espérer un système plus autonome, nécessitant moins de subventions de l'État », a-t-il souligné.

Le projet de construction de ce centre d'exploitation et de maintenance de bus au gaz s'inscrit dans un vaste programme de restructuration des transports collectifs à Dakar. Implanté sur une superficie de 3,8 hectares, le dépôt disposera, à terme, d'une capacité d'accueil de 160 bus fonctionnant au gaz naturel, grâce à une station GNL/GNC intégrée. L'investissement est estimé à 21 milliards de francs CFA, financés par l'État du Sénégal, l'Agence française de développement (AFD), la KFW et la Banque européenne d'investissement (BEI).

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Ainsi, le futur centre remplira cinq fonctions essentielles dont « le remisage des bus hors exploitation, le ravitaillement en gaz naturel comprimé, les opérations d'entretien et de maintenance, la supervision de l'exploitation à travers un poste de commande centralisé et les services administratifs destinés aux opérateurs », a détaillé le Directeur général du CETUD, Gora Sarr, qui a présenté le projet.

Selon lui, toutes les conditions techniques sont désormais réunies pour lancer les travaux. « Le marché de conception-réalisation est signé et approuvé, le site est disponible et les occupants ont été indemnisés. Les entreprises n'attendent plus que les dernières autorisations administratives pour démarrer le chantier », a-t-il indiqué.

Le responsable du CETUD a également annoncé la réalisation d'un second centre d'exploitation à Ouakam, d'une capacité de 200 à 250 bus, afin de couvrir les besoins de l'Ouest de Dakar. À Keur Massar, le projet intègre également l'aménagement d'une zone mitoyenne de près de neuf hectares, avec la réorganisation de la gare routière existante et la création d'un futur pôle d'échanges connecté à l'extension du Bus Rapid Transit (BRT).