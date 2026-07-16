Congo-Kinshasa: Ituri - Des affrontements entre les FARDC et la FPIC sèment la tension à Marabo

La situation reste confuse et tendue ce jeudi matin 16 juillet à Marabo, une localité située à une quarantaine de kilomètres au sud de Bunia, dans le territoire d'Irumu, en Ituri. Des échanges de tirs ont opposé les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) à des miliciens du Front patriotique et intégrationniste du Congo (FPIC), également connu sous le nom de « Tchini ya Kilima ».

Selon plusieurs sources coutumières locales, ces affrontements seraient liés à la mort d'un chef milicien du FPIC, connu sous le nom d'« Hérode », ainsi que de ses deux gardes du corps. Les trois hommes ont été tués dans la nuit de ce mercredi à jeudi lors d'une fusillade survenue à Nyakunde, une localité voisine de Marabo.

D'après les mêmes sources, les miliciens accusent les FARDC d'être impliquées dans cette opération. En réaction, des hommes armés identifiés comme des éléments du FPIC ont lancé, tôt ce jeudi matin, des attaques contre des positions militaires à Marabo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, les combattants du groupe armé entendent venger la mort de leur chef. Toutefois, les circonstances exactes de la fusillade qui a coûté la vie à Hérode demeurent encore floues. Certaines sources font état d'un affrontement avec des hommes armés non identifiés, survenu mercredi vers 20 heures à Nyakunde.

Vives tensions à Nyakunde

Parallèlement aux affrontements signalés à Marabo, le climat s'est également détérioré à Nyakunde où une autre affaire a contribué à exacerber les tensions.

Selon des sources locales, une femme souffrant d'anémie et épouse d'un combattant du FPIC est décédée dans la nuit de mercredi à jeudi à l'Hôpital général de Nyakunde. Peu après l'annonce de son décès, des jeunes en colère, dont plusieurs seraient affiliés au groupe armé, sont descendus dans les rues de la cité.

Plusieurs témoins rapportent que ces manifestants ont saccagé une partie des installations du Centre de traitement d'Ebola situé dans la localité. L'ampleur exacte des dégâts n'était pas encore connue en milieu de journée.

Trafic perturbé sur la RN27

L'insécurité a également entraîné des répercussions sur la circulation routière. Des perturbations ont été signalées sur la Route nationale numéro 27 (RN27), principal axe reliant Bunia à Komanda.

Face à cette situation, les autorités coutumières ainsi que plusieurs acteurs de la société civile multiplient les appels au calme. Ils exhortent les différentes parties à éviter toute escalade de violence afin de favoriser le retour de la sécurité et la reprise normale des activités socio-économiques dans cette partie du territoire d'Irumu.

Jusque ce midi (heure locale), la situation demeure volatile et l'évolution des événements reste suivie de près par les autorités locales.