Congo-Kinshasa: Après l'expiration de l'ultimatum du retrait des troupes rwandaises du Kivu - La société civile de Masisi exige des sanctions

L'échéance fixée par Washington s'est éteinte sans le moindre début de retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Mercredi 15 juillet 2026, à l'expiration de l'ultimatum accordé par la diplomatie américaine au Rwanda pour cesser son soutien à l'alliance AFC/M23 et retirer ses forces de l'Est de la RDC, la société civile de Masisi dresse un constat d'échec et exige des sanctions.

Face au mépris de cet avertissement et à l'intensification des affrontements sur le terrain, la structure citoyenne exhorte la médiation américaine à sortir des simples sommations verbales et à imposer un cadre international contraignant.

Sur la ligne de front, l'annonce de l'échéance de mi-juillet, portée initialement par le secrétaire d'État américain Marco Rubio dans le cadre des accords de paix RDC-Rwanda, n'a produit aucun effet dissuasif. Loin de s'engager dans un désengagement tactique, les forces belligérantes du Rwanda continuent d'acheminer des renforts logistiques et d'amplifier les attaques contre plusieurs agglomérations du Nord-Kivu.

Telesphore Mitondeke, rapporteur général de la société civile de Masisi, dénonce la frustration d'une population meurtrie face à l'impuissance des mécanismes diplomatiques :

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« Cette population [...] constate malheureusement à ce jour que rien sur le terrain n'a évolué. La population ne fait que constater des attaques sur différentes lignes de front, des renforcements des troupes sur différentes lignes, en lieu et place du retrait tel que cela a été demandé par l'ultimatum des États-Unis. Voilà pourquoi il faudra encore une fois repenser toutes les stratégies mises en place afin d'amener en tout cas à des solutions concrètes avec des effets immédiats sur terrain ».

Plaidoyer pour un cadre contraignant et des conséquences diplomatiques

Rappelant qu'il ne s'agit pas de la première sommation internationale restée lettre morte, la société civile du territoire de Masisi interpelle directement la Maison-Blanche sur sa crédibilité en tant que puissance médiatrice. Elle demande à Washington de tirer les conséquences juridiques et politiques de la violation continue de ses directives.

Cette organisation citoyenne exige un audit immédiat du respect des engagements pris dans le cadre de la médiation américaine.

Elle plaide pour passer des appels au calme à l'imposition de sanctions ciblées et de mesures coercitives contre les récalcitrants au processus de paix.

En tant que parrain du cadre de résolution de la crise dans les Grands Lacs, Washington se trouve désormais au pied du mur pour prouver sa capacité à faire respecter ses propres lignes rouges, estime la société civile de Masisi.